Gram altın bugün ne kadar oldu? 11 Nisan altın fiyatları son dakika: Canlı altın alış ve satış fiyatı
Altın fiyatlarında son durum piyasaların yakın takibinde. Son zamanların en yüksek oranlarına ulaşan altında günün açılışı yine yüksek seviyelerde oldu. Gram altın alış fiyatı cuma gününe 3.926 TL'den başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.477 TL oldu. İşte, anlık altın fiyatları...
ABD ve Çin'in gümrük tarifelerini artırmaları sonrasında altında da ciddi bir artış meydana geldi. 11 Nisan Cuma sabahı itibariyle gram altın fiyatlarında yüzde 1,42 oranında değişim yaşandı. Ons altın alış fiyatı güne 3.212 TL ile başladı. Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu?