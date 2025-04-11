Gram altın bugün ne kadar oldu? 11 Nisan altın fiyatları son dakika: Canlı altın alış ve satış fiyatı

ABD ve Çin'in gümrük tarifelerini artırmaları sonrasında altında da ciddi bir artış meydana geldi. 11 Nisan Cuma sabahı itibariyle gram altın fiyatlarında yüzde 1,42 oranında değişim yaşandı. Ons altın alış fiyatı güne 3.212 TL ile başladı. Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu?