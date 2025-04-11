Gram altın bugün ne kadar oldu? 11 Nisan altın fiyatları son dakika: Canlı altın alış ve satış fiyatı

Altın fiyatlarında son durum piyasaların yakın takibinde. Son zamanların en yüksek oranlarına ulaşan altında günün açılışı yine yüksek seviyelerde oldu. Gram altın alış fiyatı cuma gününe 3.926 TL'den başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 6.477 TL oldu. İşte, anlık altın fiyatları...

Gram altın bugün ne kadar oldu? 11 Nisan altın fiyatları son dakika: Canlı altın alış ve satış fiyatı - 1

ABD ve Çin'in gümrük tarifelerini artırmaları sonrasında altında da ciddi bir artış meydana geldi. 11 Nisan Cuma sabahı itibariyle gram altın fiyatlarında yüzde 1,42 oranında değişim yaşandı. Ons altın alış fiyatı güne 3.212 TL ile başladı. Bugün altın ne kadar, yükseliyor mu?

EKONOMİ HABERLERİ

Gram altın bugün ne kadar oldu? 11 Nisan altın fiyatları son dakika: Canlı altın alış ve satış fiyatı - 2

Gram altın alış fiyatı: 3.926 TL / satış fiyatı: 3.927 TL / Önceki kapanış: 3.871 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.471 TL / satış fiyatı: 6.547 TL / Önceki kapanış: 6.473 TL

Gram altın bugün ne kadar oldu? 11 Nisan altın fiyatları son dakika: Canlı altın alış ve satış fiyatı - 3

Yarım altın alış fiyatı: 12.945 TL / satış fiyatı: 13.092 TL / Önceki kapanış: 12.943 TL

Tam altın alış fiyatı: 24.869 TL / satış fiyatı: 25.361 TL / Önceki kapanış: 25.134 TL

Gram altın bugün ne kadar oldu? 11 Nisan altın fiyatları son dakika: Canlı altın alış ve satış fiyatı - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 25.819 TL / satış fiyatı: 26.054 TL / Önceki kapanış: 25.748 TL

Ata altın alış fiyatı: 25.646 TL / satış fiyatı: 26.294 TL / Önceki kapanış: 26.059 TL

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