Gram altın fiyatı 5 Mart 2025 | Canlı altın fiyatları: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve reşat altın fiyatları anbean piyasaların gündeminde. Haftayı yükselişle açan altın, haftanın ortasında aşağı yönlü bir grafik seyrediyor. Alıcılar ve satıcılar ise bugün altın fiyatlarının canlı güncel tutarlarını sorguluyor. 5 Mart altın fiyatı...