Bugün gram altın kaç lira oldu? 7 Mayıs canlı altın fiyatları: Altın fiyatlarında son durum

Piyasalar ve yatırımcılar altında son durumu takip ediyor. Geçtiğimiz yaı iniş ve çıkışlarla sürdüren altının gramı 4 bin TL bandında seyrediyor. 7 Mayıs günü altın fiyatlarında son durum da öne çıktı. İşte, canlı altın fiyatları...