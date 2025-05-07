Bugün gram altın kaç lira oldu? 7 Mayıs canlı altın fiyatları: Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları anlık olarak değişiyor. Yatırım araçlarının başında gelen altında hareketlilik sürüyor. Haftanın ortasında çarşamba günü gram altın alış fiyatı 4.200 TL ile başladı. Çeyrek altın alışı ise 6.911 TL olarak günün açılışını yaptı. 7 Mayıs gram altın kaç lira?
Piyasalar ve yatırımcılar altında son durumu takip ediyor. Geçtiğimiz yaı iniş ve çıkışlarla sürdüren altının gramı 4 bin TL bandında seyrediyor. 7 Mayıs günü altın fiyatlarında son durum da öne çıktı. İşte, canlı altın fiyatları...