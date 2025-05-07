Bugün gram altın kaç lira oldu? 7 Mayıs canlı altın fiyatları: Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları anlık olarak değişiyor. Yatırım araçlarının başında gelen altında hareketlilik sürüyor. Haftanın ortasında çarşamba günü gram altın alış fiyatı 4.200 TL ile başladı. Çeyrek altın alışı ise 6.911 TL olarak günün açılışını yaptı. 7 Mayıs gram altın kaç lira?

Bugün gram altın kaç lira oldu? 7 Mayıs canlı altın fiyatları: Altın fiyatlarında son durum - 1

Piyasalar ve yatırımcılar altında son durumu takip ediyor. Geçtiğimiz yaı iniş ve çıkışlarla sürdüren altının gramı 4 bin TL bandında seyrediyor. 7 Mayıs günü altın fiyatlarında son durum da öne çıktı. İşte, canlı altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Bugün gram altın kaç lira oldu? 7 Mayıs canlı altın fiyatları: Altın fiyatlarında son durum - 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 7 MAYIS

Saat 08:30 itibariyle güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın alış fiyatı: 4.199 TL / satış fiyatı: 4.199 TL / Önceki kapanış: 4.265 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.907 TL / satış fiyatı: 6.963 TL / Önceki kapanış: 7.075 TL

Bugün gram altın kaç lira oldu? 7 Mayıs canlı altın fiyatları: Altın fiyatlarında son durum - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.836 TL / satış fiyatı: 13.947 TL / Önceki kapanış: 14.150 TL

Tam altın alış fiyatı: 27.259 TL / satış fiyatı: 27.797 TL / Önceki kapanış: 27.158 TL

Bugün gram altın kaç lira oldu? 7 Mayıs canlı altın fiyatları: Altın fiyatlarında son durum - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.587 TL / satış fiyatı: 27.765 TL / Önceki kapanış: 28.171 TL

Ata altın alış fiyatı: 28.111 TL / satış fiyatı: 28.820 TL / Önceki kapanış: 28.157 TL

Reşat altın alış fiyatı: 27.626 TL / satış fiyatı: 27.803 TL / Önceki kapanış: 28.171 TL

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