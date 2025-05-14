Altın ne kadar? 14 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç lira?
Altın fiyatlarındaki anlık değişim yatırımcıların yanı sıra düğün hazırlıkları yapanlar tarafından da merakla takip ediliyor. 4 bin TL bandında gezinen gram altının önceki kapanışı 4.053 TL oldu. Çeyrek altın ise önceki kapanışını 6.750 TL'den yaptı. Peki, bugün altın ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları...
Son dakika altın fiyatları piyasaların gündeminde. Hareketliliğini sürdüren altındaki anlık değişimler canlı olarak altın yatırımcılarının takibinde. Buna göre gram altın 14 Mayıs Çarşamba gününü 4 bin 26 TL alış fiyatı ile açtı. Çeyrek altın ise açılışını 6 bin 645 TL alış fiyatıyla yaptı. 14 Mayıs altın fiyatlarında son durum...