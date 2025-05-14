Altın ne kadar? 14 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç lira?

Son dakika altın fiyatları piyasaların gündeminde. Hareketliliğini sürdüren altındaki anlık değişimler canlı olarak altın yatırımcılarının takibinde. Buna göre gram altın 14 Mayıs Çarşamba gününü 4 bin 26 TL alış fiyatı ile açtı. Çeyrek altın ise açılışını 6 bin 645 TL alış fiyatıyla yaptı. 14 Mayıs altın fiyatlarında son durum...