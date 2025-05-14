Altın ne kadar? 14 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç lira?

Altın fiyatlarındaki anlık değişim yatırımcıların yanı sıra düğün hazırlıkları yapanlar tarafından da merakla takip ediliyor. 4 bin TL bandında gezinen gram altının önceki kapanışı 4.053 TL oldu. Çeyrek altın ise önceki kapanışını 6.750 TL'den yaptı. Peki, bugün altın ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları...

Altın ne kadar? 14 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç lira? - 1

Son dakika altın fiyatları piyasaların gündeminde. Hareketliliğini sürdüren altındaki anlık değişimler canlı olarak altın yatırımcılarının takibinde. Buna göre gram altın 14 Mayıs Çarşamba gününü 4 bin 26 TL alış fiyatı ile açtı. Çeyrek altın ise açılışını 6 bin 645 TL alış fiyatıyla yaptı. 14 Mayıs altın fiyatlarında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Altın ne kadar? 14 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç lira? - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.025 TL - satış fiyatı: 4.026 TL / Önceki kapanış: 4.053 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.646 TL - satış fiyatı: 6.703 TL / Önceki kapanış: 6.750 TL

Altın ne kadar? 14 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç lira? - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.289 TL - satış fiyatı: 13.402 TL / Önceki kapanış: 13.500 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.141 TL - satış fiyatı: 26.650 TL / Önceki kapanış: 26.682 TL

Altın ne kadar? 14 Mayıs bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç lira? - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.100 TL - satış fiyatı: 27.510 TL / Önceki kapanış: 27.568 TL

Reşat altını alış fiyatı: 27.132 TL - satış fiyatı: 27.542 TL / Önceki kapanış: 27.568 TL

Ata altın alış fiyatı: 26.958 TL - satış fiyatı: 26.958 TL / Önceki kapanış: 27.664 TL

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