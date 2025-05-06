Gram altın kaç lira? 6 Mayıs altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcıların gündeminde. İnişli çıkışlı bir grafik seyreden altın 6 Mayıs Salı günü itibariyle yukarı yönlü bir harekete geçti. Gram altın alış fiyatı bugün 4.172 TL ile başlarken çeyrek altın alış fiyatı 6.876 TL olarak açılışını yaptı. Bugün altın kaç TL?
Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları ve piyasalar anlık olarak fiyat değişimlerini izliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını altış ve satış fiyatları öne çıkıyor...