Gram altın kaç lira? 6 Mayıs altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcıların gündeminde. İnişli çıkışlı bir grafik seyreden altın 6 Mayıs Salı günü itibariyle yukarı yönlü bir harekete geçti. Gram altın alış fiyatı bugün 4.172 TL ile başlarken çeyrek altın alış fiyatı 6.876 TL olarak açılışını yaptı. Bugün altın kaç TL?

Gram altın kaç lira? 6 Mayıs altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - 1

Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları ve piyasalar anlık olarak fiyat değişimlerini izliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını altış ve satış fiyatları öne çıkıyor...

EKONOMİ HABERLERİ

Gram altın kaç lira? 6 Mayıs altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - 2

6 MAYIS ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 4.173 TL - satış fiyatı: 4.174 TL - Önceki kapanış: 4.134 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.876 TL - satış fiyatı: 6.943 TL - Önceki kapanış: 6.883 TL

Gram altın kaç lira? 6 Mayıs altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.752 TL - satış fiyatı: 13.887 TL - Önceki kapanış: 13.766 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.632 TL - satış fiyatı: 27.158 TL - Önceki kapanış: 26.662 TL

Gram altın kaç lira? 6 Mayıs altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.419 TL - satış fiyatı: 27.646 TL - Önceki kapanış: 27.406 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.464 TL - satış fiyatı: 28.157 TL - Önceki kapanış: 27.644 TL

Reşat altın alış fiyatı: 27.457 TL - satış fiyatı: 27.683 TL - Önceki kapanış: 27.406 TL

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