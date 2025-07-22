Gram kaç TL? 22 Temmuz altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü?
Son dakika altın fiyatları, yatırım yapanlar tarafından anlık olarak izleniyor. 22 Temmuz Salı gününe altın düşüşle başladı. Altın alış ve satış fiyatları da böylelikle günün öne çıkan başlıkları arasına girdi. Gram altın güne 4.401 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.125 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı. Peki, bugün (22 Temmuz) altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki anlık değişim piyasaların da gündemini meşgul ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları özellikle yaz döneminde düğün yapacak çiftler tarafından takip ediliyor. İşte, 22 Temmuz altın fiyatlarında son durum...