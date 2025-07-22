Gram kaç TL? 22 Temmuz altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü?

Altın fiyatlarındaki anlık değişim piyasaların da gündemini meşgul ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları özellikle yaz döneminde düğün yapacak çiftler tarafından takip ediliyor. İşte, 22 Temmuz altın fiyatlarında son durum...