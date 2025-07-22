Gram kaç TL? 22 Temmuz altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü?

Son dakika altın fiyatları, yatırım yapanlar tarafından anlık olarak izleniyor. 22 Temmuz Salı gününe altın düşüşle başladı. Altın alış ve satış fiyatları da böylelikle günün öne çıkan başlıkları arasına girdi. Gram altın güne 4.401 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.125 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı. Peki, bugün (22 Temmuz) altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram kaç TL? 22 Temmuz altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü? - 1

Altın fiyatlarındaki anlık değişim piyasaların da gündemini meşgul ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları özellikle yaz döneminde düğün yapacak çiftler tarafından takip ediliyor. İşte, 22 Temmuz altın fiyatlarında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Gram kaç TL? 22 Temmuz altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü? - 2

22 TEMMUZ SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.402
Satış fiyatı: 4.402
Önceki kapanış: 4.411 

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.125
Satış fiyatı: 7.191
Önceki kapanış: 7.207

Gram kaç TL? 22 Temmuz altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü? - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.249
Satış fiyatı: 14.382
Önceki kapanış: 14.414

Tam altın

Alış fiyatı: 28.003
Satış fiyatı: 28.555
Önceki kapanış: 28.344

Gram kaç TL? 22 Temmuz altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü? - 4

Ata altın

Alış fiyatı: 28.878
Satış fiyatı: 29.606
Önceki kapanış: 29.387

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.406
Satış fiyatı: 28.626
Önceki kapanış: 28.695

Gram kaç TL? 22 Temmuz altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü? - 5

Reşat altını

Alış fiyatı: 28.436
Satış fiyatı: 28.656
Önceki kapanış: 28.695

Ons altın

Alış fiyatı: 3.387 USD
Satış fiyatı: 3.388 USD
Önceki kapanış: 3.397 USD

 SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram kaç TL? 22 Temmuz altın fiyatları canlı: Bugün altın ne kadar oldu, yükseldi mi, düştü mü? - 6
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