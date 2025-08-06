Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları 6 Ağustos: Bugün altın fiyatlarında son durum
Altın, her yeni güne farklı bir seyirle başlıyor. 6 Ağustos Çarşamba günü altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın açılışını 4.409 TL alış fiyatı ile açarken çeyrek altın ise 7.173 TL alış fiyatı ile başlangıç yaptı. Çeyrek altının önceki kapanışı ise 7.253 TL oldu. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte, altın fiyatları...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları haftanın ortasında öne çıkmaya devam ediyor. Hareketliliğini sürdüren altın, 6 Ağustos'a düşüşle başlamış oldu. Yatırımcılar ise altının son durumunu anlık olarak takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları...