Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları 6 Ağustos: Bugün altın fiyatlarında son durum

Altın, her yeni güne farklı bir seyirle başlıyor. 6 Ağustos Çarşamba günü altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın açılışını 4.409 TL alış fiyatı ile açarken çeyrek altın ise 7.173 TL alış fiyatı ile başlangıç yaptı. Çeyrek altının önceki kapanışı ise 7.253 TL oldu. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte, altın fiyatları...

Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları 6 Ağustos: Bugün altın fiyatlarında son durum - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları haftanın ortasında öne çıkmaya devam ediyor. Hareketliliğini sürdüren altın, 6 Ağustos'a düşüşle başlamış oldu. Yatırımcılar ise altının son durumunu anlık olarak takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları 6 Ağustos: Bugün altın fiyatlarında son durum - 2

6 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.410 TL

Satış fiyatı: 4.411 TL

Önceki kapanış: 4.421 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.174 TL

Satış fiyatı: 7.234 TL

Önceki kapanış: 7.253 TL

Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları 6 Ağustos: Bugün altın fiyatlarında son durum - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.349 TL

Satış fiyatı: 14.468 TL

Önceki kapanış: 14.506 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 28.223 TL

Satış fiyatı: 28.780 TL

Önceki kapanış: 28.795 TL

Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları 6 Ağustos: Bugün altın fiyatlarında son durum - 4

Ata altın

Alış fiyatı: 29.105 TL

Satış fiyatı: 29.839 TL

Önceki kapanış: 29.855 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.636 TL

Satış fiyatı: 28.829 TL

Önceki kapanış: 28.879 TL

Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları 6 Ağustos: Bugün altın fiyatlarında son durum - 5

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.605 TL

Satış fiyatı: 28.798 TL

Önceki kapanış: 28.879 TL

ONS altın

Alış fiyatı: 3.370 USD

Satış fiyatı: 3.371 USD

Önceki kapanış: 3.380 USD

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