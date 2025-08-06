Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları 6 Ağustos: Bugün altın fiyatlarında son durum

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatları haftanın ortasında öne çıkmaya devam ediyor. Hareketliliğini sürdüren altın, 6 Ağustos'a düşüşle başlamış oldu. Yatırımcılar ise altının son durumunu anlık olarak takip ediyor. İşte, güncel altın fiyatları...