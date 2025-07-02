Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir?
Altın fiyatları haftanın ortasına gelindiğinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altın 2 Temmuz Çarşamba gününe 4.277 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.942 TL alış fiyatıyla günün açılışını yaptı. Peki, gram ne kadar? İşte, altın alış ve satış fiyatları...
Altında son durum değişiklik gösteriyor. Hareketli grafiğe sahip olan altın çarşamba gününe yükselişle başladı. Altın yatırımcıları ve piyasalar altında son durumu yakından takip ediyor. İşte, altın fiyatlarında son durum...