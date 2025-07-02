Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir?

Altın fiyatları haftanın ortasına gelindiğinde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altın 2 Temmuz Çarşamba gününe 4.277 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 6.942 TL alış fiyatıyla günün açılışını yaptı. Peki, gram ne kadar? İşte, altın alış ve satış fiyatları...

Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir? - 1

Altında son durum değişiklik gösteriyor. Hareketli grafiğe sahip olan altın çarşamba gününe yükselişle başladı. Altın yatırımcıları ve piyasalar altında son durumu yakından takip ediyor. İşte, altın fiyatlarında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir? - 2

ALTIN FİYATLARI BUGÜN

Gram altın

Alış fiyatı: 4.279 TL
Satış fiyatı: 4.279 TL
Önceki kapanış: 4.275 TL

Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir? - 3

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.941 TL
Satış fiyatı: 7.007 TL
Önceki kapanış: 7.002 TL

Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir? - 4

Ons altın

Alış fiyatı: 3.339 USD
Satış fiyatı: 3.340 USD
Önceki kapanış: 3.338 USD

Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir? - 5

Yarım altın

Alış fiyatı: 13.884 TL
Satış fiyatı: 14.016 TL
Önceki kapanış: 14.004 TL

Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir? - 6

Tam altın

Alış fiyatı: 27.386 TL
Satış fiyatı: 27.926 TL
Önceki kapanış: 27.104 TL

Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir? - 7

Cumhuriyet altın

Alış fiyatı: 27.680 TL
Satış fiyatı: 27.900 TL
Önceki kapanış: 27.880 TL

Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir? - 8

Ata altın

Alış fiyatı: 28.241 TL
Satış fiyatı: 28.954 TL
Önceki kapanış: 28.102 TL

Gram altın ne kadar? 2 Temmuz canlı altın alış ve satış fiyatları: Altın fiyatlarında son durum nedir? - 9

Reşat altın

Alış fiyatı: 27.712 TL
Satış fiyatı: 27.932 TL
Önceki kapanış: 27.880 TL

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