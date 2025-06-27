Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı

Son dakika altın fiyatlarına göre gram altın 27 Haziran Cuma gününe 4.219 TL alış fiyatı ile başladı. Haftanın son iş günü çeyrek altın ise 6.878 TL alış fiyatıyla açılışını yaptı. Piyasalar kadar altın yatırımcıları da ''Bugün altın kaç lira oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. 27 Haziran canlı altın kuru...

Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı - 1

Canlı altın fiyatları anlık olarak değişim gösteriyor. Özellikle küresel gelişmelerin de etkisiyle altında grafik hareketli seyredeiyor. 27 Haziran Cuma günü altın ne kadar oldu? İşte, son dakika altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram Altın

Alış fiyatı: 4.219 TL
Satış fiyatı: 4.219 TL
Önceki kapanış: 4.255 TL

Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı - 3

Çeyrek Altın

Alış fiyatı: 6.877 TL
Satış fiyatı: 6.951 TL
Önceki kapanış: 7.007 TL

Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı - 4

Ons Altın

Alış fiyatı: 3.296 USD 
Satış fiyatı: 3.296 USD
Önceki kapanış: 3.328 USD

Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı - 5

Yarım Altın

Alış fiyatı: 13.756 TL
Satış fiyatı: 13.902 TL
Önceki kapanış: 14.015 TL

Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı - 6

Tam Altın

Alış fiyatı: 27.239 TL
Satış fiyatı: 27.777 TL
Önceki kapanış: 27.763 TL

Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı - 7

Cumhuriyet Altını

Alış fiyatı: 27.428 TL
Satış fiyatı: 27.678 TL
Önceki kapanış: 27.901 TL

Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı - 8

Ata Altın

Alış fiyatı: 28.090 TL
Satış fiyatı: 28.799 TL
Önceki kapanış: 28.785 TL

Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı - 9

Reşat Altın

Alış fiyatı: 27.456 TL
Satış fiyatı: 27.705 TL
Önceki kapanış: 27.901 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı - 10
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