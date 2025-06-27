Gram altın ne kadar? 27 Haziran canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç lira? Bugün altın fiyatı
Son dakika altın fiyatlarına göre gram altın 27 Haziran Cuma gününe 4.219 TL alış fiyatı ile başladı. Haftanın son iş günü çeyrek altın ise 6.878 TL alış fiyatıyla açılışını yaptı. Piyasalar kadar altın yatırımcıları da ''Bugün altın kaç lira oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. 27 Haziran canlı altın kuru...
Canlı altın fiyatları anlık olarak değişim gösteriyor. Özellikle küresel gelişmelerin de etkisiyle altında grafik hareketli seyredeiyor. 27 Haziran Cuma günü altın ne kadar oldu? İşte, son dakika altın fiyatları...