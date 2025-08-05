Gram ne kadar? 5 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları, yeni haftada da öne çıkıyor. Serbest piyasada anlık olarak altının durumu, alıcı ve satıcılar tarafından takip ediliyor. 5 Ağustos Salı günü gram altın 4.408 TL alış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın satış fiyatı ise 7.231 TL olarak açılış yaptı. Peki, bugün 1 gram altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları...
Altında son durum yatırım yapanlar ve piyasa unsurlarının gündemindeki yerini kotuyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatı ne kadar oldu? Değişken bir fiyat grafiği çizen altın 5 Ağustos'ta kaç lira oldu?