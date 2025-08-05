Gram ne kadar? 5 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL?

Altın fiyatları, yeni haftada da öne çıkıyor. Serbest piyasada anlık olarak altının durumu, alıcı ve satıcılar tarafından takip ediliyor. 5 Ağustos Salı günü gram altın 4.408 TL alış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın satış fiyatı ise 7.231 TL olarak açılış yaptı. Peki, bugün 1 gram altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları...

Gram ne kadar? 5 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL? - 1

Altında son durum yatırım yapanlar ve piyasa unsurlarının gündemindeki yerini kotuyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın alış ve satış fiyatı ne kadar oldu? Değişken bir fiyat grafiği çizen altın 5 Ağustos'ta kaç lira oldu?

EKONOMİ HABERLERİ

Gram ne kadar? 5 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL? - 2

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.409 TL

Satış fiyatı: 4.409 TL

Önceki kapanış: 4.410 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.161 TL

Satış fiyatı: 7.232 TL

Önceki kapanış: 7.247 TL

Gram ne kadar? 5 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL? - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.322 TL

Satış fiyatı: 14.463 TL

Önceki kapanış: 14.493 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 28.245 TL

Satış fiyatı: 28.795 TL

Önceki kapanış: 28.705 TL

Gram ne kadar? 5 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL? - 4

Ata altın

Alış fiyatı: 29.128 TL

Satış fiyatı: 29.855 TL

Önceki kapanış: 29.761 TL

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.581 TL

Satış fiyatı: 28.819 TL

Önceki kapanış: 28.854 TL

Gram ne kadar? 5 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL? - 5

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.549 TL

Satış fiyatı: 28.787 TL

Önceki kapanış: 28.854 TL

ONS altın

Alış fiyatı: 3.368 USD

Satış fiyatı: 3.368 USD

Önceki kapanış: 3.373 USD

CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram ne kadar? 5 Ağustos güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek altın kaç TL? - 6
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