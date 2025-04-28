Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün: 28 Nisan altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Piyasalar ve yatırımcılar, güne altın fiyatları ile başladı. Altın günler sonra aşağı yönlü harekete geçti. Çeyrek altın 6.737 TL'den açılışını yaparken Ata altın ise 27.438 TL'den güne başladı. Bugün altın kaç TL? Son dakika altın fiyatları...