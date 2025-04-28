Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün: 28 Nisan altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın, yeni haftayla beraber düşmeye başladı. Altının yatırımcısı ise altın alış ve satış fiyatlarına göre yatırım planları yapıyor. Gram altın güne 4.074 TL alış fiyatı ile başladı ve önceki kapanışı 4.100 TL idi. İşte, altın fiyatlarında son durum...

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün: 28 Nisan altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları - 1

Piyasalar ve yatırımcılar, güne altın fiyatları ile başladı. Altın günler sonra aşağı yönlü harekete geçti. Çeyrek altın 6.737 TL'den açılışını yaparken Ata altın ise 27.438 TL'den güne başladı. Bugün altın kaç TL? Son dakika altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün: 28 Nisan altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları - 2

Gram altın alış fiyatı: 4.076 TL / satış fiyatı:  4.077 TL / Önceki kapanış: 4.100 TL

Çeyrek altı alış fiyatı: 6.737 TL / satış fiyatı: 6.785 TL / Önceki kapanış: 6.900 TL

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün: 28 Nisan altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.474 TL / satış fiyatı: 13.570 TL / Önceki kapanış: 13.800 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.607 TL / satış fiyatı: 27.132 TL / Önceki kapanış:27.108 TL

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün: 28 Nisan altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları - 4

Ata altın alış fiyatı: 27.438 TL / satış fiyatı: 28.131 TL / Önceki kapanış: 28.105 TL

Reşat altını alış fiyatı: 26.904 TL / satış fiyatı: 27.075 TL / Önceki kapanış: 27.495 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.872 TL / satış fiyatı: 27.043 TL / Önceki kapanış: 27.495 TL

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