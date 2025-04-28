Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün: 28 Nisan altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın, yeni haftayla beraber düşmeye başladı. Altının yatırımcısı ise altın alış ve satış fiyatlarına göre yatırım planları yapıyor. Gram altın güne 4.074 TL alış fiyatı ile başladı ve önceki kapanışı 4.100 TL idi. İşte, altın fiyatlarında son durum...
Piyasalar ve yatırımcılar, güne altın fiyatları ile başladı. Altın günler sonra aşağı yönlü harekete geçti. Çeyrek altın 6.737 TL'den açılışını yaparken Ata altın ise 27.438 TL'den güne başladı. Bugün altın kaç TL? Son dakika altın fiyatları...