Gram ne kadar oldu? 2 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatlarının son durumu yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana düşme eğilimi gösteren altında hareketlilik kaldığı yerden devam ediyor. 2 Mayıs Cuma günü gram altının alış fiyatı 4.031 TL'den başladı. Çeyrek altın alışı ise 6.674 TL ile güne başladı. Peki, bugün altın kaç lira oldu? Canlı altın kuru...

Gram ne kadar oldu? 2 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış fiyatları - 1

Gram altın alış ve satış fiyatları yatırımcıların gündeminde. Dalgalanmaları süren altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. 2 Mayıs Cuma günü altında son durum öne çıkıyor. Bugün tam altın açılışını 25.932 TL ile yaptı. Ata altın ise 26.742 TL fiyatıyla güne başladı. İşte, 2 Mayıs canlı altın fiyatları...

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Gram ne kadar oldu? 2 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış fiyatları - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.040 TL - Satış fiyatı: 4.041 TL - Önceki kapanış: 4.004 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.656 TL - Satış fiyatı: 6.706 TL - Önceki kapanış: 6.694 TL

Gram ne kadar oldu? 2 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış fiyatları - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.308 TL - Satış fiyatı: 13.408 TL - Önceki kapanış: 13.388 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.174 TL - Satış fiyatı: 26.684 TL - Önceki kapanış: 27.036 TL

Gram ne kadar oldu? 2 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış fiyatları - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.535 TL - Satış fiyatı: 26.693 TL - Önceki kapanış: 26.673 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.002 TL - Satış fiyatı: 27.677 TL - Önceki kapanış: 28.031 TL

22 Ayar bilezik alış fiyatı: 3.721 TL - Satış fiyatı: 3.743 TL - Önceki kapanış: 3.705 TL

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