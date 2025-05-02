Gram ne kadar oldu? 2 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış fiyatları
Altın fiyatlarının son durumu yakından takip ediliyor. Hafta başından bu yana düşme eğilimi gösteren altında hareketlilik kaldığı yerden devam ediyor. 2 Mayıs Cuma günü gram altının alış fiyatı 4.031 TL'den başladı. Çeyrek altın alışı ise 6.674 TL ile güne başladı. Peki, bugün altın kaç lira oldu? Canlı altın kuru...
Gram altın alış ve satış fiyatları yatırımcıların gündeminde. Dalgalanmaları süren altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. 2 Mayıs Cuma günü altında son durum öne çıkıyor. Bugün tam altın açılışını 25.932 TL ile yaptı. Ata altın ise 26.742 TL fiyatıyla güne başladı. İşte, 2 Mayıs canlı altın fiyatları...