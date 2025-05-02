Gram ne kadar oldu? 2 Nisan altın fiyatlarında son durum: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın alış-satış fiyatları

Gram altın alış ve satış fiyatları yatırımcıların gündeminde. Dalgalanmaları süren altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. 2 Mayıs Cuma günü altında son durum öne çıkıyor. Bugün tam altın açılışını 25.932 TL ile yaptı. Ata altın ise 26.742 TL fiyatıyla güne başladı. İşte, 2 Mayıs canlı altın fiyatları...