Gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı? Gözler FATF kararında

Türkiye'nin gri listeden çıkacak mı? Sorusu, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, 3 yılda bir güncellediği gri listeyi bu hafta yeniden güncelleyecek. Peki, gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı?