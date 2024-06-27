Gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı? Gözler FATF kararında
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri liste için geri sayım başladı. Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, bu hafta Türkiye'nin de içinde bulunduğu gri liste kararını açıklayacak. Kararda Türkiye'nin listeden çıkacağı öngörülüyor. Peki, gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Türkiye'nin gri listeden çıkacak mı? Sorusu, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, 3 yılda bir güncellediği gri listeyi bu hafta yeniden güncelleyecek. Peki, gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı?