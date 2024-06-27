Gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı? Gözler FATF kararında

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 3 yılda bir açıklanan gri liste için geri sayım başladı. Ülkelerin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, bu hafta Türkiye'nin de içinde bulunduğu gri liste kararını açıklayacak. Kararda Türkiye'nin listeden çıkacağı öngörülüyor. Peki, gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı?

Gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı? Gözler FATF kararında - 1

Türkiye'nin gri listeden çıkacak mı? Sorusu, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, 3 yılda bir güncellediği gri listeyi bu hafta yeniden güncelleyecek. Peki, gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı?

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Gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı? Gözler FATF kararında - 2

GRİ LİSTE NE ZAMAN GÜNCELLENECEK?

Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar tarihi belli oldu.

Buna göre; Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 3 yılda bir açıkladığı gri listeyi 28 Haziran 2024 Cuma günü güncelleyecek.

Gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı? Gözler FATF kararında - 3

TÜRKİYE NEDEN GRİ LİSTEYE ALINDI?

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

Türkiye, ilerleyen süreçte 40 standardın 39'u ile uyum sağladı.

Gri liste ne zaman açıklanacak? Türkiye gri listeden çıkacak mı? Gözler FATF kararında - 4

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKACAK MI?

FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilgili uygulamalarını yerinde değerlendirme için ülkeyi ziyaret etmişti.

Ekonomi yönetimi Türkiye'nin gri listeden çıkmasını bekliyor.

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.

Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

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