GSB promosyon ödemesi sorgulama 2025: GSB çalışanlarına 113 bin TL promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) promosyon ödemeleri, bakanlık bünyesindeki çalışanlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. GSB ve Ziraat Bankası ile yapılan 40 aylık anlaşma sonucunda, bakanlık bünyesindeki çalışanlara 99 bin 500 TL nakit, 13 bin 500 TL para puan olmak üzere toplamda 113 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Peki, GSB promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?