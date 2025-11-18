GSB promosyon ödemesi sorgulama 2025: GSB çalışanlarına 113 bin TL promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?
18.11.2025 09:54
NTV - Haber Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) promosyon ödemeleri, bakanlık bünyesindeki çalışanlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. GSB ve Ziraat Bankası ile yapılan 40 aylık anlaşma sonucunda, bakanlık bünyesindeki çalışanlara 99 bin 500 TL nakit, 13 bin 500 TL para puan olmak üzere toplamda 113 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Peki, GSB promosyon yattı mı, ne zaman yatacak?
2025 GSB promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Ziraat Bankası ve GSB arasında yapılan anlaşmayla birlikte GSB çalışanlarına 113 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. GSB çalışanlarının Ziraat Bankası ile anlaşma gereği protokol süresi 40 ay olacak. Peki, GSB banka promosyonları yattı mı?
BÜRO MEMUR-SEN'İN AÇIKLAMASI
Büro Memur-Sen tarafından GSB promosyon anlaşmasına ilişkin ayrıntılar duyuruldu. Açıklamada;
"Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin maaş promosyon anlaşmasına ilişkin yürütülen görüşmeler sonucunda, Ziraat Bankası ile anlaşmaya varılmıştır.
Anlaşma kapsamında;
99.500 TL nakit, 13.500 TL para puan olmak üzere toplam 113.000 TL tüm GSB personeline tek seferde ve eşit miktarda ödenecektir.
Protokol başlangıç tarihi: 15.11.2025
Promosyon ödemesi: 15.11.2025 tarihinde ilk maaş ödemesine müteakip en kısa sürede hesaplara aktarılacaktır.
Protokol süresi: 40 aydır.
(Bir sonraki yapılacak 2029 maaş promosyon protokolünün, zamlı maaşlar esas alınarak yapılabilmesi amaçlanmıştır.)" denildi.
GSB PROMOSYON YATTI MI?
GSB promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, promosyon anlaşma detaylarının açıklanmasıyla birlikte belli olmuştu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre promosyon ödemeleri 15 Kasım 2025 tarihinde personellerin Kasım ayı maaşlarıyla birlikte hesaplara yatırıldı.