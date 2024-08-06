Gümrük vergisi ne kadar oldu, arttı mı? Gümrük limiti ne kadar? (Yurt dışı siparişlerine ek gümrük vergisi)

GÜMRÜK VERGİSİ NE KADAR OLDU?

Karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye gelen ve değeri 30 euroyu geçmeyen eşya ile 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.



Yayımlanan karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.