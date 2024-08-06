Gümrük vergisi ne kadar oldu, arttı mı? Gümrük limiti ne kadar? (Yurt dışı siparişlerine ek gümrük vergisi)

Gümrük vergisinin ne kadar olduğu, yurt dışında sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesinin ardından merak konusu oldu. Yurt dışında sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, gümrük vergisi ne kadar oldu, arttı mı? Gümrük limiti ne kadar?

Gümrük vergisi ne kadar oldu, arttı mı? Gümrük limiti ne kadar? (Yurt dışı siparişlerine ek gümrük vergisi) - 1

Yurt dışı alışverişlerine ek gümrük vergisi getirilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın yayımlanmasının ardından ise yurt dışı alışveriş sitelerinden, alışveriş yapan birçok kişi, gümrük vergisinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki,

EKONOMİ HABERLERİ

Gümrük vergisi ne kadar oldu, arttı mı? Gümrük limiti ne kadar? (Yurt dışı siparişlerine ek gümrük vergisi) - 2

EK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt dışında sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi.

Gümrük vergisi ne kadar oldu, arttı mı? Gümrük limiti ne kadar? (Yurt dışı siparişlerine ek gümrük vergisi) - 3

GÜMRÜK VERGİSİ NE KADAR OLDU?

Karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gerçek kişiye gelen ve değeri 30 euroyu geçmeyen eşya ile 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde yüzde 60 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

Yayımlanan karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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