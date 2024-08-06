Gümrük vergisi ne kadar oldu, arttı mı? Gümrük limiti ne kadar? (Yurt dışı siparişlerine ek gümrük vergisi)
Gümrük vergisinin ne kadar olduğu, yurt dışında sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesinin ardından merak konusu oldu. Yurt dışında sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, gümrük vergisi ne kadar oldu, arttı mı? Gümrük limiti ne kadar?
Yurt dışı alışverişlerine ek gümrük vergisi getirilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın yayımlanmasının ardından ise yurt dışı alışveriş sitelerinden, alışveriş yapan birçok kişi, gümrük vergisinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki,