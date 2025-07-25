Güncel akaryakıt fiyatları 25 Temmuz 2025: Benzin, motorin ve LPG’ye zam var mı, ne kadar oldu?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları 25 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla değişiklik gösterdi. Sektör kaynaklarının günler öncesinden duyurduğu LPG zammı, 25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan son düzenlemeyle LPG’nin litre fiyatına 42 kuruşluk artış yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise bu sabah itibarıyla herhangi bir fiyat hareketliliği yaşanmadı. İşte il il akaryakıt fiyatlarında son durum.



İşte büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları 25 Temmuz 2025: