Güncel akaryakıt fiyatları 25 Temmuz 2025: Benzin, motorin ve LPG’ye zam var mı, ne kadar oldu?
Güncel akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu, araç sahipleri tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Global petrol fiyatlarında yaşanan değişiklikler nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam uygulanabiliyor. 25 Temmuz 2025 tarihli akaryakıt fiyatlarında ise değişiklik yaşandı. 25 Temmuz 2025 itibarıyla LPG (otogaz) fiyatlarına zam yapıldı. Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG’ye zam var mı, ne kadar oldu?
Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları 25 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla değişiklik gösterdi. Sektör kaynaklarının günler öncesinden duyurduğu LPG zammı, 25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan son düzenlemeyle LPG’nin litre fiyatına 42 kuruşluk artış yansıdı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise bu sabah itibarıyla herhangi bir fiyat hareketliliği yaşanmadı. İşte il il akaryakıt fiyatlarında son durum.
İşte büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları 25 Temmuz 2025: