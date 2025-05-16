Son dakika altın fiyatları 16 Mayıs: Altın düştü mü? Bugün gram ve çeyrek altın kaç lira

Altın fiyatlarında bu hafta yükseliş yerini aşağı yönlü harekete bıraktı. Yatırımcılar ve düğün hazırlığında olan aileler altın alış ve satış fiyatlarına odaklandı. 16 Mayıs Cuma günü gram altın 4.018 alış fiyatı ile açılış yaptı. Çeyrek altının açılışı ise 6.650 TL alış fiyatıyla oldu. Peki, bugün altın ne kadar?

Son dakika altın fiyatları 16 Mayıs: Altın düştü mü? Bugün gram ve çeyrek altın kaç lira - 1

Canlı altın fiyatları anbean takip ediliyor. Hareketli bir grafik seyreden altın, bu hafta bir kesimin yüzünü güldürdü. Altın genel olarak düşme eğiliminde haftayı tamamlıyor. Ata altın alış fiyatı 26.710 TL, tam altın 25.901 TL ile güne başladı. İşte, son dakika canlı altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Son dakika altın fiyatları 16 Mayıs: Altın düştü mü? Bugün gram ve çeyrek altın kaç lira - 2

ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.021 TL - satış fiyatı: 4.022 TL - Önceki kapanış: 4.033 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.653 TL - satış fiyatı: 6.719 TL - Önceki kapanış: 6.738 TL

Son dakika altın fiyatları 16 Mayıs: Altın düştü mü? Bugün gram ve çeyrek altın kaç lira - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.304 TL - satış fiyatı: 13.437 TL - Önceki kapanış: 13.477 TL

Tam altın alış fiyatı: 25.901 TL - satış fiyatı: 26.406 TL - Önceki kapanış: 26.338 TL

Son dakika altın fiyatları 16 Mayıs: Altın düştü mü? Bugün gram ve çeyrek altın kaç lira - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.529 TL - satış fiyatı: 26.752 TL - Önceki kapanış: 26.830 TL

Ata altın alış fiyatı: 26.710 TL - satış fiyatı: 27.378 TL - Önceki kapanış: 27.307 TL

Reşat altın alış fiyatı: 26.575 TL - satış fiyatı: 26.798 TL - Önceki kapanış: 26.830 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

DAHA FAZLA GÖSTER