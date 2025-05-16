Son dakika altın fiyatları 16 Mayıs: Altın düştü mü? Bugün gram ve çeyrek altın kaç lira

Canlı altın fiyatları anbean takip ediliyor. Hareketli bir grafik seyreden altın, bu hafta bir kesimin yüzünü güldürdü. Altın genel olarak düşme eğiliminde haftayı tamamlıyor. Ata altın alış fiyatı 26.710 TL, tam altın 25.901 TL ile güne başladı. İşte, son dakika canlı altın fiyatları...