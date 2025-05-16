Son dakika altın fiyatları 16 Mayıs: Altın düştü mü? Bugün gram ve çeyrek altın kaç lira
Altın fiyatlarında bu hafta yükseliş yerini aşağı yönlü harekete bıraktı. Yatırımcılar ve düğün hazırlığında olan aileler altın alış ve satış fiyatlarına odaklandı. 16 Mayıs Cuma günü gram altın 4.018 alış fiyatı ile açılış yaptı. Çeyrek altının açılışı ise 6.650 TL alış fiyatıyla oldu. Peki, bugün altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları anbean takip ediliyor. Hareketli bir grafik seyreden altın, bu hafta bir kesimin yüzünü güldürdü. Altın genel olarak düşme eğiliminde haftayı tamamlıyor. Ata altın alış fiyatı 26.710 TL, tam altın 25.901 TL ile güne başladı. İşte, son dakika canlı altın fiyatları...