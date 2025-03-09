imsakiye

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç)

Güncel banka mevduat faizi oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararıyla birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Elinde nakit bulunduran yatırımcılar için bankalar cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? 1 milyon TL'lik birikimi aylık vadede değerlendirdiğinizde, hangi bankada ne kadar kazanç elde edebilirsiniz? İşte Mart 2025 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL için aylık getiriler.

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç) - 1

Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi ve elinde nakit para bulunduran yatırımcılara da fırsat doğdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı faiz kararlarıyla birlikte, nakit parası olan vatandaşlar aylık vadeyle yüzde 47 faiz imkanına sahip oluyor. Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalar belli oldu. Peki, hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar.

EKONOMİ HABERLERİ

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç) - 2

YÜZDE 47 FAİZ FIRSATI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayında verdiği faiz indirimi kararı sonrasında, bankalarda da güncel mevduat faizi oranları güncellendi.

Bankalar yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 47'e kadar faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

İşte Mart 2025 itibarıyla ana para 1 milyon liraya aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç) - 3

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL

Net Kazanç: 35.024,66 TL

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç) - 4

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL

Net Kazanç: 35.024,66 TL

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç) - 5

İNG BANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL

Net Kazanç: 35.024,66 TL

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç) - 6

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.035.024,66 TL

Net Kazanç: 35.024,66 TL

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç) - 7

TEB

Faiz oranı: Yüzde 45,5

Vade Sonu Tutar: 1.033.161,64 TLL

Net Kazanç: 33.161,64 TL

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç) - 8

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 45,5

Vade Sonu Tutar: 1.033.906,85 TL

Net Kazanç :33.906,85 TL

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç) - 9

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 43

Vade Sonu Tutar: 1.032.043,84 TL

Net Kazanç: 32.043,84 TL

Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç) - 10

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 42,5

Vade Sonu Tutar: 1.031.671,23 TL

Net Kazanç: 31.671,23 TL

DAHA FAZLA GÖSTER