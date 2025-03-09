Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç)
Güncel banka mevduat faizi oranları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararıyla birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Elinde nakit bulunduran yatırımcılar için bankalar cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? 1 milyon TL'lik birikimi aylık vadede değerlendirdiğinizde, hangi bankada ne kadar kazanç elde edebilirsiniz? İşte Mart 2025 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL için aylık getiriler.
Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi ve elinde nakit para bulunduran yatırımcılara da fırsat doğdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı faiz kararlarıyla birlikte, nakit parası olan vatandaşlar aylık vadeyle yüzde 47 faiz imkanına sahip oluyor. Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalar belli oldu. Peki, hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar.