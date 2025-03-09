Güncel banka mevduat faizi oranları 2025: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (1 milyon TL'ye aylık 35 bin lira kazanç)

Bankalar mevduat faizi oranlarını güncelledi ve elinde nakit para bulunduran yatırımcılara da fırsat doğdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı faiz kararlarıyla birlikte, nakit parası olan vatandaşlar aylık vadeyle yüzde 47 faiz imkanına sahip oluyor. Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankalar belli oldu. Peki, hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte 1 milyon TL aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar.