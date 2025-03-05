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Güncel döviz kuru 5 Mart: Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL - Euro/TL fiyatları

Döviz kuru, dünya gündemine bağlı olarak yeni rekorlara imza atıyor. ABD'nin Kanada ve Meksika'ya vergi düzenlemesi ardından Çin ve Kanada'dan da misilleme gecikmedi. Küresel gelişmeler neticesinde 5 Mart günü euro yaklaşık yüzde 1'lik bir artışla 39,01'i buldu. Dolar ise 36,44 seviyesinde yer alıyor. Bugün dolar ve euro kuru ne kadar oldu?

Güncel döviz kuru 5 Mart: Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL - Euro/TL fiyatları - 1

Euro fiyatı, Almanya'nın 500 milyar euro'luk fon kurulmasına yönelik çalışması ve doların düşüşü ile artıyor. Euro/dolar paritesi, bu hafta günde yüzde 3'ün üzerinde artışla 1,072'ye kadar yükseldi. İşte, 5 Mart euro - dolar fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Güncel döviz kuru 5 Mart: Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL - Euro/TL fiyatları - 2

EURO ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

Euro alış fiyatı: 39,03 TL / satış fiyatı: 39,05 TL

Güncel döviz kuru 5 Mart: Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL - Euro/TL fiyatları - 3

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

Dolar alış fiyatı: 36,43 TL / satış fiyatı: 36,43 TL

Güncel döviz kuru 5 Mart: Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL - Euro/TL fiyatları - 4

İNGİLİZ STERLİNİ ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

Sterlin alış fiyatı: 46,73 TL / satış fiyatı: 46,75 TL

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