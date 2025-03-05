Güncel döviz kuru 5 Mart: Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL - Euro/TL fiyatları
Döviz kuru, dünya gündemine bağlı olarak yeni rekorlara imza atıyor. ABD'nin Kanada ve Meksika'ya vergi düzenlemesi ardından Çin ve Kanada'dan da misilleme gecikmedi. Küresel gelişmeler neticesinde 5 Mart günü euro yaklaşık yüzde 1'lik bir artışla 39,01'i buldu. Dolar ise 36,44 seviyesinde yer alıyor. Bugün dolar ve euro kuru ne kadar oldu?
Euro fiyatı, Almanya'nın 500 milyar euro'luk fon kurulmasına yönelik çalışması ve doların düşüşü ile artıyor. Euro/dolar paritesi, bu hafta günde yüzde 3'ün üzerinde artışla 1,072'ye kadar yükseldi. İşte, 5 Mart euro - dolar fiyatları...