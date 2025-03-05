Güncel döviz kuru 5 Mart: Euro ne kadar, kaç TL oldu? Dolar/TL - Euro/TL fiyatları

Euro fiyatı, Almanya'nın 500 milyar euro'luk fon kurulmasına yönelik çalışması ve doların düşüşü ile artıyor. Euro/dolar paritesi, bu hafta günde yüzde 3'ün üzerinde artışla 1,072'ye kadar yükseldi. İşte, 5 Mart euro - dolar fiyatları...