GÜNCEL | Emekli banka promosyonları 2025 Ekim: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Özel ve kamu bankaları emekli maaşlarını taşımak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel yeni promosyon kampanyaları duyurdu. Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli maaşını taşımak isteyenler internet bankacılığı, telefon bankacılığının yanı sıra şubeler üzerinden işlem yapabiliyor. Bankalar, maaş promosyonlarının yanı sıra ek ödemeler ve puanlarla emeklilere çeşitli fırsatlar sunuyor. En yüksek promosyon tutarı 32 bin liraya kadar ulaştı. Peki En yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, 2025 Ekim ayında güncellenen promosyon ödemeleri…

GÜNCEL | Emekli banka promosyonları 2025 Ekim: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - 1

Emekli banka promosyonları alınan maaşa göre farklılık gösteriyor. Bankalar, maaş ödemesi daha yüksek olan emeklilere daha yüksek promosyon imkanı tanıyor. Ekim ayıyla birlikte promosyon kampanyaları da güncellendi. Yapı Kredi, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, DenizBank, Halkbank, Akbank, Albaraka, ING Bank, Kuveyt Türk, İş Bankası, Garanti BBVA İş Bankası ve TEB gibi bankalar güncel promosyon kampanyaları duyurdu. 3 yıl dolmadan maaşlarını taşımak isteyenler ise cayma bedelinin tamamını ödeyerek promosyonlardan yararlanabiliyor. Emekli banka promosyonu bildirimi, alternatif olarak e-Devlet üzerinden de  gerçekleştirilebilir. Peki Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, banka promosyonu kampanyaları…

EKONOMİ HABERLERİ

GÜNCEL | Emekli banka promosyonları 2025 Ekim: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - 2

EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

Emekli banka promosyonu kampanyaları Ekim ayıyla birlikte güncellendi. Maaşını yeni taşıyacak emeklilere özel en yüksek promosyon miktarı 32 bin liraya kadar ulaştı. Ortalama promosyonlar ise 25 bin lira seviyesine yaklaştı.

Albaraka maaşlarını bankalarına taşıyanlara 32 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca otomatik fatura ödeme talimatı ve kredi kartı harcamasında da emeklilere ek fırsatlar sunuluyor.

GÜNCEL | Emekli banka promosyonları 2025 Ekim: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - 3

QNB Finansbank promosyon ödemesini 31 bin liraya kadar yükseltirken Yapı Kredi Bankası ise ek şartlarla birlikte toplam 30 bin liraya yakın promosyon veriyor.

Türkiye Finans 29 bin 500 lira promosyon ödemesi yaparken ING Bank ise 28 bin liraya kadar nakit promosyon veriyor.

Kuveyt Türk 27 bin 500 lira, Garanti BBVA ise 25 bin lira promosyon ödemesi yapıyor. Bankaların promosyon tutarları maaş aralıklarına göre belirleniyor. Örneğin 14 bin lira emekli aylığı alan emekli, 25 bin lira emekli maaşı alandan daha az promosyon ödemesi alıyor.

GÜNCEL | Emekli banka promosyonları 2025 Ekim: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? - 4

Kamu bankalarından olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası maaş aralığına göre 12 bin lira promosyon ödemesi yapıyor.

Ekim ayıyla birlikte birçok banka promosyon ödemelerini güncelledi. Promosyondan yararlanabilmek için başvurular 31 Ekim cuma gününe kadar devam edecek.

Maaşlarını taşımak istedikleri bankanın güncel promosyonlarına ilgili bankanın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Özellikle son dönemde promosyon adı altında çeşitli dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıktı. Emekliler, promosyon taşıma işlemleri hakkında en güvenilir bilgilere banka şubesi üzerinden ulaşabilirler.

DAHA FAZLA GÖSTER