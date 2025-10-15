GÜNCEL | Emekli banka promosyonları 2025 Ekim: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Özel ve kamu bankaları emekli maaşlarını taşımak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel yeni promosyon kampanyaları duyurdu. Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli maaşını taşımak isteyenler internet bankacılığı, telefon bankacılığının yanı sıra şubeler üzerinden işlem yapabiliyor. Bankalar, maaş promosyonlarının yanı sıra ek ödemeler ve puanlarla emeklilere çeşitli fırsatlar sunuyor. En yüksek promosyon tutarı 32 bin liraya kadar ulaştı. Peki En yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri? İşte, 2025 Ekim ayında güncellenen promosyon ödemeleri…
Emekli banka promosyonları alınan maaşa göre farklılık gösteriyor. Bankalar, maaş ödemesi daha yüksek olan emeklilere daha yüksek promosyon imkanı tanıyor. Ekim ayıyla birlikte promosyon kampanyaları da güncellendi. Yapı Kredi, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, DenizBank, Halkbank, Akbank, Albaraka, ING Bank, Kuveyt Türk, İş Bankası, Garanti BBVA İş Bankası ve TEB gibi bankalar güncel promosyon kampanyaları duyurdu. 3 yıl dolmadan maaşlarını taşımak isteyenler ise cayma bedelinin tamamını ödeyerek promosyonlardan yararlanabiliyor. Emekli banka promosyonu bildirimi, alternatif olarak e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Peki Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, banka promosyonu kampanyaları…