Güncel emekli promosyonları Ağustos: En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar hangileri? Banka banka emekli promosyon ücretleri 2025

2025 BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU TUTALARI

Yapıkredi



0 - 9.999 TL aylık maaşa / ek promosyonlarla toplam 12.250 TL promosyon

10.000 TL - 14.999 TL / toplam 18.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / toplam 22.500 TL

20.000 TL ve üzeri / toplam 27.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.



İş Bankası



0 - 9.999 TL aylık maaşa / ek ödemelerle beraber toplam 12.250 TL promosyon

10.000 TL - 14.999 TL / 16.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL / 18.500 TL

20.000 TL ve üzeri / 21.000 TL ödeme yapılıyor.



Garanti



10.000 TL’ye kadar olan aylık maaşa / 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL / 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL / 12.500TL

20.000 TL ve üstüne / 15.000 TL tutarında nakit promosyon ödeniyor.



Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamaya 2.000 TL, yeni sigorta poliçensine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus imkanı.



Vakıfbank



10.000 TL’ye kadar / 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL / 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL / 10.000 TL

20.000 TL daha fazla olanlara / 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.



12.000 TL promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerine özel, bu kart ile 10 ay yapacakları alışverişler için aylık 1.500 TL, toplamda 15.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacak.