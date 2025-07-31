Güncel emekli promosyonları Ağustos: En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar hangileri? Banka banka emekli promosyon ücretleri 2025

Emekli promosyon ödemeleri, bankalar tarafından emeklilik maaşından faydalananlara yapılıyor. Banka promosyonundan faydalanmak için emeklilerin, maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve istenen süre boyunca maaşlarını aynı bankadan almaya devam etmeleri gerekiyor. Promosyon tutarları maaş miktarına göre artıyor veya azalıyor. Ayrıca her bankanın emeklilere sunduğu promosyon tutarları ve kampanyaları farklılık gösteriyor. Bankaların güncel promosyon kampanyaları 12 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. Peki, 2025 Ağustos emekli banka promosyonları ne kadar?

Güncel emekli promosyonları Ağustos: En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar hangileri? Banka banka emekli promosyon ücretleri 2025 - 1

Bankaların promosyon kampanyaları, emekli aylığından yararlanan hak sahipleri tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Ek promosyonlarla, nakit promosyon tutarları artıyor. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere aylık maaş miktarına göre bir defaya mahsus promosyon ödeniyor. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar listesi...

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Güncel emekli promosyonları Ağustos: En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar hangileri? Banka banka emekli promosyon ücretleri 2025 - 2

2025 BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU TUTALARI

Yapıkredi

0 - 9.999 TL aylık maaşa / ek promosyonlarla toplam 12.250 TL promosyon
10.000 TL - 14.999 TL / toplam 18.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / toplam 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri / toplam 27.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

İş Bankası

0 - 9.999 TL aylık maaşa / ek ödemelerle beraber toplam 12.250 TL promosyon
10.000 TL - 14.999 TL / 16.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri / 21.000 TL ödeme yapılıyor.

Garanti

10.000 TL’ye kadar olan aylık maaşa / 6.250 TL
10.000 – 15.000 TL / 10.000 TL
15.000 – 20.000 TL / 12.500TL
20.000 TL ve üstüne / 15.000 TL tutarında nakit promosyon ödeniyor.

Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamaya 2.000 TL, yeni sigorta poliçensine de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus imkanı.

Vakıfbank

10.000 TL’ye kadar / 5.000 TL
10.000 TL – 15.000 TL / 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL / 10.000 TL
20.000 TL daha fazla olanlara / 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

12.000 TL promosyona ek olarak VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerine özel, bu kart ile 10 ay yapacakları alışverişler için aylık 1.500 TL, toplamda 15.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacak.

Güncel emekli promosyonları Ağustos: En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar hangileri? Banka banka emekli promosyon ücretleri 2025 - 3

Türkiye Finans

9.999 TL’ye kadar maaşa / 12.000 TL
10.000 TL – 14.999 TL / 17.500 TL
15.000 TL – 19.999 TL / 21.000 TL
20.000 TL ve daha fazla maaşa / 26.000 TL’ye kadar promosyon ve bonus ödemesi yapılacak.

Halkbank

10.000 TL - 14.999,99 TL brüt maaşa / 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL / 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat'ten alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

QNB

0-9999 TL arası maaşa / ek fırsatlarla toplam 11,650 TL promosyon
10.000 TL - 14.999 TL / 15,400 TL
15.000 TL - 19.999 TL / 17,900 TL
20.000 TL ve üzeri / 20,400 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Albaraka

0 - 9.999 TL aylık maaşa / ek promosyonlarla toplam 15.900 TL,
10.000 - 14.999 TL maaş için / 19.800 TL,
15.000 TL - 19.999 TL / 22.400 TL,
20.000 TL ve üstü için ise toplamda / 25.000 TL promosyon veriliyor.

Güncel emekli promosyonları Ağustos: En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar hangileri? Banka banka emekli promosyon ücretleri 2025 - 4

Denizbank

0-9.999 TL maaşa / ek ödemelerle toplam 17.000 TL,
10.000 - 14.999 TL maaş için / 21.000 TL,
15.000 - 19.999 TL / 24.000 TL,
20.000 TL ve üzeri / 27.000 TL toplam promosyon ödemesinden yararlanabilir.

Kuveyt Türk

10.000 TL'ye kadar / 7.500 TL
10.000 TL ile 15.000 TL arasında / 12.000 TL
15.000 TL ile 20.000 TL arasında / 15.000 TL
20.000 TL ve üzeri / 18.000 TL

İNG

0 TL - 9.999 TL maaşa / ek ödemelerle beraber 16.250 TL,
10.000 - 14.999 TL / 20.000 TL,
15.000 - 19.999 TL / 22.500 TL,
20.000 TL ve üzeri / 25.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılabiliyor.

TEB

0-10.000 TL maaşa / ek promosyonlar dahil 14.000 TL
10.000-15.000 TL / 17.000 TL
15.000 TL ve 20.000 TL / 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri / 21.000 TL alabilecek.

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