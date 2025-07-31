Güncel emekli promosyonları Ağustos: En yüksek ve en düşük promosyon veren bankalar hangileri? Banka banka emekli promosyon ücretleri 2025
Emekli promosyon ödemeleri, bankalar tarafından emeklilik maaşından faydalananlara yapılıyor. Banka promosyonundan faydalanmak için emeklilerin, maaşlarını ilgili bankaya taşımaları ve istenen süre boyunca maaşlarını aynı bankadan almaya devam etmeleri gerekiyor. Promosyon tutarları maaş miktarına göre artıyor veya azalıyor. Ayrıca her bankanın emeklilere sunduğu promosyon tutarları ve kampanyaları farklılık gösteriyor. Bankaların güncel promosyon kampanyaları 12 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. Peki, 2025 Ağustos emekli banka promosyonları ne kadar?
Bankaların promosyon kampanyaları, emekli aylığından yararlanan hak sahipleri tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Ek promosyonlarla, nakit promosyon tutarları artıyor. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere aylık maaş miktarına göre bir defaya mahsus promosyon ödeniyor. İşte, en yüksek promosyon veren bankalar listesi...