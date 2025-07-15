Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar

2025 TEMMUZ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KAMPANYALARI

Yapı Kredi

15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdünü imzalayan emeklilere 27 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.



Taahhütnamenin imzalanması ardından bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.



Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.



Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.



Garanti



1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında emeklilere 21 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuluyor.



Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. Aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.



15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart ya da Paracard’la alışverişe 6.000 TL bonus kazanma imkanı sunuluyor.