Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar

Emekli promosyon ödemeleri için kamu ve özel bankaların promosyon kampanyaları takip ediliyor. Tek sefere mahsus olmak üzere ödenen banka promosyon tutarları bankalar arasında farklılık gösteriyor. Promosyon ödemeleri SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile hak sahiplerine gerçekleştiriliyor. Bankalar yeni müşteri kazanmak, karşılıklı fayda gibi gerekçelerle emekli promosyon ödemeleri yapıyor. Emekli aylığından yararlananların, maaşlarının bankaya iletilmesi ve bankaların promosyon taahhütnamesini imzalatması ardından en geç üç iş günü içinde promosyon ödemesi yapılır. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 1

Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında zam yansıtıldı. Böylece SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 16,67 oranında artış yapıldı. 2025 yılının ikinci 6 aylık döneminde zamlı emekli maaşı alacaklar güncel banka promosyonlarını da takip ediyor. Bankalar, zamlarla beraber yeni emekli promosyonu kampanyaları düzenlemeye başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Deniz Bank, Garanti gibi kamu ve özel bankaların emekli promosyonu kampanyalarını listeledik. İşte, güncel emekli promosyonu tutarları...

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Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 2

2025 TEMMUZ EMEKLİ BANKA PROMOSYONU KAMPANYALARI

Yapı Kredi

15 Haziran 2025 – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdünü imzalayan emeklilere 27 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Taahhütnamenin imzalanması ardından bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

Garanti

1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında emeklilere 21 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuluyor.

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. Aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilir.

15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart ya da Paracard’la alışverişe 6.000 TL bonus kazanma imkanı sunuluyor.

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 3

Vakıfbank

31 Ağustos 2025 tarihine kadar maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 4

İş Bankası

İş Bankası'ndan 21 bin TL'ye kadar promosyon imkanı. 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 5

İNG

1 - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilme şansı. Ayrıca emekliler, ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilir.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 6

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanma şansı sunuluyor. 2 veya üzeri verilecek (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatına ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 7

Akbank

SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Temmuz– 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan alacağını taahhüt eden emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 8

QNB

31 Temmuz'a kadar emekli maaşını QNB'ye taşıyan ve 3 yıl boyunca buradan almayı taahhüt eden müşterilere 20 bin'e kadar promosyon ödemesi söz konusu oluyor.

İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesapta verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü veriliyor.

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 9

Türkiye Finans

3 - 31 Temmuz 2025 tari​hinleri arasında maaşını Türkiye Finans’a taşıyan, 26.000 TL'ye varan nakit promosyon ve Bonus ile birlikte 2.500 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanıyor.

9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 12.000 TL’ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 17.500 TL’ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL’ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 26.000 TL’ye kadar promosyon ve bonus ödemesi yapılacaktır. ​

Halkbank

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilir.

10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaşa 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaşa 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri arası maaşa 12.000 TL

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 10

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 11

Albaraka

1 Temmuz - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilere 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı sunuluyor.

Emekli maaş tutarı 9.999 TL'ye kadar 6.500 TL; 10.000 TL-14.999 TL arasındaysa 10.400 TL; 15.000 TL-19.999 TL arasındaysa 13.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 15.600 TL promosyon ödenecektir.

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 12

Kuveyt Türk

Emeklilik maaşını Kuveyt Türk’e taşıayn hak sahiplerine 18.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

10.000 TL'ye kadar (10.000 TL hariç) / 7.500 TL
10.000 TL ile 15.000 TL arasında (15.000 TL hariç) / 12.000 TL
15.000 TL ile 20.000 TL arasında (20.000 TL hariç) / 15.000 TL
20.000 TL ve üzeri / 18.000 TL

Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar - 13

Denizbank

31 Temmuz'a kadar Denizbank'tan yeni hesap açan, 3 yıl süreyle bankadan maaş alma sözü veren emeklilere 20 bin TL'ye kadar promosyon avantajı. 12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.

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