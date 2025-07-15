Güncel emekli promosyonu tutarları 2025 Temmuz: Kamu ve özel bankalar ne kadar promosyon veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Emekli promosyon ödemeleri için kamu ve özel bankaların promosyon kampanyaları takip ediliyor. Tek sefere mahsus olmak üzere ödenen banka promosyon tutarları bankalar arasında farklılık gösteriyor. Promosyon ödemeleri SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile hak sahiplerine gerçekleştiriliyor. Bankalar yeni müşteri kazanmak, karşılıklı fayda gibi gerekçelerle emekli promosyon ödemeleri yapıyor. Emekli aylığından yararlananların, maaşlarının bankaya iletilmesi ve bankaların promosyon taahhütnamesini imzalatması ardından en geç üç iş günü içinde promosyon ödemesi yapılır. Peki, en yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
Emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında zam yansıtıldı. Böylece SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 16,67 oranında artış yapıldı. 2025 yılının ikinci 6 aylık döneminde zamlı emekli maaşı alacaklar güncel banka promosyonlarını da takip ediyor. Bankalar, zamlarla beraber yeni emekli promosyonu kampanyaları düzenlemeye başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Deniz Bank, Garanti gibi kamu ve özel bankaların emekli promosyonu kampanyalarını listeledik. İşte, güncel emekli promosyonu tutarları...