Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı)

Bankalarda hoş geldin faizi fırsatları sürmeye devam ederken, yatırımcılarda boşta duran paralarını değerlendirmeye başladı. Bankalar yatırımcılara aylık 32 gün vadeyle yüzde 55'e kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Vatandaşlar ise ellerinde bulunan nakit paraları, en yüksek mevduat faizi veren bankalara yatırmak için araştırmalarına başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.