Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı)
Güncel banka mevduat faizi hesaplamaları, elinde nakit bulunduran vatandaşlar tarafından yapılmaya başladı. Birçok banka hoş geldin faizi vererek mevduat oranlarını güncelledi. Nakit parası olan yatırımcılar, bankaların mevduat faizlerini güncellenmesiyle birlikte, 50 bin ve 100 bin liraya 32 gün vadeyle yüzde 55 faiz fırsatını yakalayabiliyor. Peki, hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte 50 bin lira aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar.
Bankalarda hoş geldin faizi fırsatları sürmeye devam ederken, yatırımcılarda boşta duran paralarını değerlendirmeye başladı. Bankalar yatırımcılara aylık 32 gün vadeyle yüzde 55'e kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Vatandaşlar ise ellerinde bulunan nakit paraları, en yüksek mevduat faizi veren bankalara yatırmak için araştırmalarına başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.