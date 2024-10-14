Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı)

Güncel banka mevduat faizi hesaplamaları, elinde nakit bulunduran vatandaşlar tarafından yapılmaya başladı. Birçok banka hoş geldin faizi vererek mevduat oranlarını güncelledi. Nakit parası olan yatırımcılar, bankaların mevduat faizlerini güncellenmesiyle birlikte, 50 bin ve 100 bin liraya 32 gün vadeyle yüzde 55 faiz fırsatını yakalayabiliyor. Peki, hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte 50 bin lira aylık vadeye en yüksek mevduat faizi veren bankalar.

Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 1

Bankalarda hoş geldin faizi fırsatları sürmeye devam ederken, yatırımcılarda boşta duran paralarını değerlendirmeye başladı. Bankalar yatırımcılara aylık 32 gün vadeyle yüzde 55'e kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Vatandaşlar ise ellerinde bulunan nakit paraları, en yüksek mevduat faizi veren bankalara yatırmak için araştırmalarına başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 2

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

Ekim 2024 itibarıyla ana para 50 bin liraya aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 3

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 52.224,04 TL

Net Kazanç: 2.224,04 TL

Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 4

ANADOLUBANK

Faiz oranı: Yüzde 55

Vade Sonu Tutar: 52.224,04 TL

Net Kazanç: 2.224,04 TL

Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 5

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 52.183,61 TL

Net Kazanç: 2.183,61 TL


Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 6

TEB

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 52.143,17 TL

Net Kazanç: 2.143,17 TL

Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 7

İNG TÜRKİYE

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 52.102,73 TL

Net Kazanç: 2.102,73 TL

Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 8

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 52.102,73 TL

Net Kazanç: 2.102,73 TL

Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 9

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 104.124,59 TL

Net Kazanç: 4.124,59 TL

Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 10

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 52.021,86 TL

Net Kazanç: 2.021,86 TL

Güncel mevduat faizi hesaplama: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Bankalardan hoş geldin faizi fırsatı) - 11

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 52.021,86 TL

Net Kazanç: 2.021,86 TL

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