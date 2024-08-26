Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı)

Bankaların mevduat faizi oranları her ay güncellenmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan aylık faiz kararlarıyla birlikte, elinde nakit parası bulunan yatırımcılar, artış gösteren faizle paralarının değerini artırmaya devam ediyor. Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte yatırımcılar aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankaları araştırıyor ve hangi bankanın, ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. Peki, hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte güncel mevduat faizi oranları.

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayında verdiği faiz kararı sonrasında, bankalarda da faiz oranları güncellendi. Bazı bankalar yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 53'e kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 2

GÜNCEL BAKA MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Ağustos 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 3

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

Net Kazanç: 42.863,39 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 4

TEB

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

Net Kazanç: 42.863,39 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 5

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

Net Kazanç: 42.054,64 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 6

İNG BANK

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL

Net Kazanç: 41.245,9 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 7

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 1.041.245,9 TL

Net Kazanç: 41.245,9 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 8

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 9

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 10

ON PLUS

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

Net Kazanç: 38.819,67 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 11

GARANTİ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 12

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 13

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı) - 14

VAKIFBANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 1.038.010,93 TL

Net Kazanç: 38.010,93 TL

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