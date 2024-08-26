Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı)
Bankaların mevduat faizi oranları her ay güncellenmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan aylık faiz kararlarıyla birlikte, elinde nakit parası bulunan yatırımcılar, artış gösteren faizle paralarının değerini artırmaya devam ediyor. Güncellenen faiz oranlarıyla birlikte yatırımcılar aylık vadeyle en yüksek faizi veren bankaları araştırıyor ve hangi bankanın, ne kadar faiz oranı verdiğini merak ediyor. Peki, hangi banka, ne kadar faiz veriyor? İşte güncel mevduat faizi oranları.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayında verdiği faiz kararı sonrasında, bankalarda da faiz oranları güncellendi. Bazı bankalar yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 53'e kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.