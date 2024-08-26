Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka, ne kadar faiz veriyor? (Aylık vadeye yüzde 53 faiz imkanı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayında verdiği faiz kararı sonrasında, bankalarda da faiz oranları güncellendi. Bazı bankalar yatırımcılara aylık vadeyle yüzde 53'e kadar faiz fırsatı sunmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar mevduat faizi veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları.