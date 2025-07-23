Güncel ve canlı altın fiyatları 23 Temmuz: Altın kaç TL oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, takip edilenler arasında. İnişli çıkışlı bir grafik seyreden altın, çarşamba gününe düşüşle başladı. Günün ilerleyen dakikalarında grafiklerde değişmeler yaşanabilir. 23 Temmuz Çarşamba gününe gram altın 4.449 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.203 TL ile günün açılışını yaptı. Peki, bugün altın alış ve satış fiyatları ne kadar?

Güncel ve canlı altın fiyatları 23 Temmuz: Altın kaç TL oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları anbena takip ediliyor. Yatırım aracı olarak öne çıkan altının alış ve satış fiyatları canlı olarak izleniyor. İşte, altında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Güncel ve canlı altın fiyatları 23 Temmuz: Altın kaç TL oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? - 2

23 TEMMUZ SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.447
Satış fiyatı: 4.447
Önceki kapanış: 4.458 

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.202
Satış fiyatı: 7.273
Önceki kapanış: 7.291

Güncel ve canlı altın fiyatları 23 Temmuz: Altın kaç TL oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.403
Satış fiyatı: 14.546
Önceki kapanış: 14.581

Tam altın

Alış fiyatı: 28.275
Satış fiyatı: 28.833
Önceki kapanış: 28.555

Güncel ve canlı altın fiyatları 23 Temmuz: Altın kaç TL oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? - 4

Ata altın

Alış fiyatı: 29.159
Satış fiyatı: 29.894
Önceki kapanış: 29.606

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.717
Satış fiyatı: 28.958
Önceki kapanış: 29.029

Güncel ve canlı altın fiyatları 23 Temmuz: Altın kaç TL oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? - 5

Reşat altını

Alış fiyatı: 28.749
Satış fiyatı: 28.990
Önceki kapanış: 29.029

Ons altın

Alış fiyatı: 3.421 USD
Satış fiyatı: 3.422 USD
Önceki kapanış: 3.430 USD

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