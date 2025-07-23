Güncel ve canlı altın fiyatları 23 Temmuz: Altın kaç TL oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, takip edilenler arasında. İnişli çıkışlı bir grafik seyreden altın, çarşamba gününe düşüşle başladı. Günün ilerleyen dakikalarında grafiklerde değişmeler yaşanabilir. 23 Temmuz Çarşamba gününe gram altın 4.449 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.203 TL ile günün açılışını yaptı. Peki, bugün altın alış ve satış fiyatları ne kadar?
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları anbena takip ediliyor. Yatırım aracı olarak öne çıkan altının alış ve satış fiyatları canlı olarak izleniyor. İşte, altında son durum...