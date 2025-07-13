Hafta sonu altın fiyatları 13 Temmuz: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatında son durum

Altın fiyatlarında son durum, yatırım yapanlar tarafından anbean takip ediliyor. Hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğu da tıpkı hafta içi gibi merak konusu oluyor. Gram altın 13 Temmuz Pazar günü 4.312 TL alış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 7.014 TL. İşte, son dakika altın fiyatları...

Hafta sonu altın fiyatları 13 Temmuz: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatında son durum - 1

Piyasalar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını gibi kalem kalem alış ve satış fiyatları günlük ve canlı olarak sorgulanıyor. İşte, 13 Temmuz altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Hafta sonu altın fiyatları 13 Temmuz: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatında son durum - 2

HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış fiyatı: 4.312
Satış fiyatı: 4.315
Önceki kapanış: 4.276

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.014
Satış fiyatı: 7.087
Önceki kapanış: 7.041

Hafta sonu altın fiyatları 13 Temmuz: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatında son durum - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.027
Satış fiyatı: 14.173
Önceki kapanış: 14.081

Tam altın

Alış fiyatı: 27.601
Satış fiyatı: 28.139
Önceki kapanış: 27.884

Hafta sonu altın fiyatları 13 Temmuz: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatında son durum - 4

Ons altın

Alış fiyatı: 3.355 USD
Satış fiyatı: 3.356 USD
Önceki kapanış: 3.323 USD

Hafta sonu altın fiyatları 13 Temmuz: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatında son durum - 5

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 27.968
Satış fiyatı: 28.217
Önceki kapanış: 28.033

Ata altını

Alış fiyatı: 28.464
Satış fiyatı: 29.175
Önceki kapanış: 28.911

Hafta sonu altın fiyatları 13 Temmuz: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatında son durum - 6

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.000
Satış fiyatı: 28.249
Önceki kapanış: 28.033

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