Hafta sonu altın fiyatları 13 Temmuz: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatında son durum
Altın fiyatlarında son durum, yatırım yapanlar tarafından anbean takip ediliyor. Hafta sonu altın fiyatlarının ne kadar olduğu da tıpkı hafta içi gibi merak konusu oluyor. Gram altın 13 Temmuz Pazar günü 4.312 TL alış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın alış fiyatı ise 7.014 TL. İşte, son dakika altın fiyatları...
Piyasalar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını gibi kalem kalem alış ve satış fiyatları günlük ve canlı olarak sorgulanıyor. İşte, 13 Temmuz altın fiyatları...