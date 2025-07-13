Hafta sonu altın fiyatları 13 Temmuz: Gram altın kaç TL oldu? Altın fiyatında son durum

Piyasalar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını gibi kalem kalem alış ve satış fiyatları günlük ve canlı olarak sorgulanıyor. İşte, 13 Temmuz altın fiyatları...