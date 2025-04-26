Hafta sonu altın fiyatları 26 Nisan: Gram altın kaç lira oldu? Güncel altın kuru

Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcılar ve piyasaların gündeminde bulunuyor. Gram altın önceki kapanışını 4.129 TL'den yaparken çeyrek altın ise 6.900 TL'den günü kapatmıştı. Hafta sonu altın fiyatları da yükseliş eğilimini tüm hafta sürdürmesi ardından öne çıkıyor. Hafta sonu altın ne kadar, kaç TL?

Hafta sonu altın fiyatları 26 Nisan: Gram altın kaç lira oldu? Güncel altın kuru - 1

Son dakika altın fiyatları ne kadar? Hafta boyu yuları yönlü eğilimi ardından altın cuma günü düşüşe geçmişti. Altın yatırımcıları ise alış ve satış fiyatlarını anlık olarak sorgulamaya başladı. İşte, 26 Nisan altın fiyatı...

EKONOMİ HABERLERİ

Hafta sonu altın fiyatları 26 Nisan: Gram altın kaç lira oldu? Güncel altın kuru - 2

BU HAFTA SONU ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 4.099 TL / satış fiyatı: 4.100 TL / Önceki kapanış: 4.129 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.779 TL / satış fiyatı: 6.849 TL / Önceki kapanış: 6.900 TL

Hafta sonu altın fiyatları 26 Nisan: Gram altın kaç lira oldu? Güncel altın kuru - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.559 TL / satış fiyatı: 13.697 TL / Önceki kapanış: 13.800 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.362 TL / satış fiyatı: 26.883 TL / Önceki kapanış: 27.108 TL

Hafta sonu altın fiyatları 26 Nisan: Gram altın kaç lira oldu? Güncel altın kuru - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 27.034 TL / satış fiyatı: 27.289 TL / Önceki kapanış: 27.495 TL

Ata altın alış fiyatı: 27.186 TL / satış fiyatı: 27.872 TL / Önceki kapanış: 28.105 YL

Reşat altını alış fiyatı: 27.066 TL / satış fiyatı: 27.321 TL / Önceki kapanış: 27.495

CANLI ALTIN FİYATLARI

DAHA FAZLA GÖSTER