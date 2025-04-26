Hafta sonu altın fiyatları 26 Nisan: Gram altın kaç lira oldu? Güncel altın kuru
Altın fiyatlarındaki değişim yatırımcılar ve piyasaların gündeminde bulunuyor. Gram altın önceki kapanışını 4.129 TL'den yaparken çeyrek altın ise 6.900 TL'den günü kapatmıştı. Hafta sonu altın fiyatları da yükseliş eğilimini tüm hafta sürdürmesi ardından öne çıkıyor. Hafta sonu altın ne kadar, kaç TL?
Son dakika altın fiyatları ne kadar? Hafta boyu yuları yönlü eğilimi ardından altın cuma günü düşüşe geçmişti. Altın yatırımcıları ise alış ve satış fiyatlarını anlık olarak sorgulamaya başladı. İşte, 26 Nisan altın fiyatı...