Hafta sonu altın ne kadar? 27 Temmuz son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

Son dakika altın fiyatlarındaki değişim gündemde. Altın son günlerde alıcısını sevindiriyor. Aşağı yönlü hareketine devam eden altın hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın 27 Temmuz Pazar günü 4.372 TL satış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın satışı ise 7.168 TL oldu. 27 Temmuz altın kaç TL? İşte, altın fiyatlarında son durum...

Hafta sonu altın ne kadar? 27 Temmuz son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi? - 1

Altın fiyatları piyasalar ve yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıca düğün sezonunun devam ettiği şu günlerde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının fiyat değişimleri öne çıkıyor. Altın düşüyor mu, yükseliyor mu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Hafta sonu altın ne kadar? 27 Temmuz son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi? - 2

ALTIN NE KADAR? (27 TEMMUZ)

Gram altın

Alış fiyatı: 4.369
Satış fiyatı: 4.372
Önceki kapanış: 4.392

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.112
Satış fiyatı: 7.168
Önceki kapanış: 7.291

Hafta sonu altın ne kadar? 27 Temmuz son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi? - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.224
Satış fiyatı: 14.336
Önceki kapanış: 14.582

Tam altın

Alış fiyatı: 27.966
Satış fiyatı: 28.511
Önceki kapanış: 28.642

Hafta sonu altın ne kadar? 27 Temmuz son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi? - 4

Ata altın

Alış fiyatı: 28.840
Satış fiyatı: 29.560
Önceki kapanış: 29.696

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 28.361
Satış fiyatı: 28.540
Önceki kapanış: 29.031

Hafta sonu altın ne kadar? 27 Temmuz son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi? - 5

Reşat altını

Alış fiyatı: 28.393
Satış fiyatı: 28.572
Önceki kapanış: 29.031

Ons altın

Alış fiyatı: 3.337 USD
Satış fiyatı: 3.337 USD
Önceki kapanış: 3.368 USD

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