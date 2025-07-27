Hafta sonu altın ne kadar? 27 Temmuz son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?
Son dakika altın fiyatlarındaki değişim gündemde. Altın son günlerde alıcısını sevindiriyor. Aşağı yönlü hareketine devam eden altın hafta sonu ne kadar oldu? Gram altın 27 Temmuz Pazar günü 4.372 TL satış fiyatı ile güne başladı. Çeyrek altın satışı ise 7.168 TL oldu. 27 Temmuz altın kaç TL? İşte, altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları piyasalar ve yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıca düğün sezonunun devam ettiği şu günlerde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının fiyat değişimleri öne çıkıyor. Altın düşüyor mu, yükseliyor mu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...