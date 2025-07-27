Hafta sonu altın ne kadar? 27 Temmuz son dakika altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatı düştü mü, yükseldi mi?

Altın fiyatları piyasalar ve yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Ayrıca düğün sezonunun devam ettiği şu günlerde gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının fiyat değişimleri öne çıkıyor. Altın düşüyor mu, yükseliyor mu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları...