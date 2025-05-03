Hafta sonu altın fiyatı 3 Mayıs: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son durum

Altın alıcı ve satıcıları anlık olarak altın fiyatlarındaki değişimi gözlüyor. Dalgalanmalarla süren haftanın sonunda gram altın önceki kapanışını 4.004 TL'den yaptı ve 3 Mayıs Cumartesi günü açılışı da 4.017 TL'den oldu. Peki, bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?

Hafta sonu altın fiyatı 3 Mayıs: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son durum - 1

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram altın 4bin TL bandında gezerken çeyrek altının bugün alış fiyatı 6 bin 628 TL ile güne başladı. Yarım altın alış fiyatı cumartesi günü 13 bin 255 TL oldu. İşte, son dakika altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Hafta sonu altın fiyatı 3 Mayıs: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son durum - 2

3 MAYIS ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 4.017 TL - Satış fiyatı: 4.018 TL - Önceki kapanış: 4.004 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.628 TL - Satış fiyatı: 6.710 TL - Önceki kapanış: 6.694 TL

Hafta sonu altın fiyatı 3 Mayıs: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son durum - 3

Yarım altın alış fiyatı: 13.255 TL - Satış fiyatı: 13.420 TL - Önceki kapanış: 13.388 TL

Tam altın alış fiyatı: 26.095 TL - Satış fiyatı: 26.610 TL - Önceki kapanış: 26.444 TL

Hafta sonu altın fiyatı 3 Mayıs: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son durum - 4

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.429 TL - Satış fiyatı: 26.717 TL - Önceki kapanış: 26.673 TL

Ata altın alış fiyatı: 26.910 TL - Satış fiyatı: 27.590 TL - Önceki kapanış: 27.418 TL

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