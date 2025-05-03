Hafta sonu altın fiyatı 3 Mayıs: Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatlarında son durum
Altın alıcı ve satıcıları anlık olarak altın fiyatlarındaki değişimi gözlüyor. Dalgalanmalarla süren haftanın sonunda gram altın önceki kapanışını 4.004 TL'den yaptı ve 3 Mayıs Cumartesi günü açılışı da 4.017 TL'den oldu. Peki, bugün altın ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gram altın 4bin TL bandında gezerken çeyrek altının bugün alış fiyatı 6 bin 628 TL ile güne başladı. Yarım altın alış fiyatı cumartesi günü 13 bin 255 TL oldu. İşte, son dakika altın fiyatları...