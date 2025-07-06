Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz 1 gram altın ne kadar? Hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları

Canlı altın kuru, yatırım ya da düğün yapanların gündeminde. Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle anlık olarak tablo takip ediliyor. Gram altın önceki kapanışını 4.259 TL'den yaparken, çeyrek altının önceki kapanışı ise 6.974 TL oldu. Peki, hafta sonu altın fiyatları kaç TL?

Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz 1 gram altın ne kadar? Hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları - 1

Altın bugün ne kadar? Piyasalar ve vatandaşlar altında son durumu canlı olarak gözlüyor. Küresel gelişmeler, Dolar/Euro kurundaki hareketlilik gibi gelişmeler altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açabiliyor. İşte, 6 Temmuz canlı atlın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz 1 gram altın ne kadar? Hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları - 2

HAFTA SONU ALTIN NE KADAR?

Gram altın

Alış fiyatı: 4.273 TL

Satış fiyatı: 4.274 TL

Önceki kapanış: 4.259 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 6.930 TL

Satış fiyatı: 7.013 TL

Önceki kapanış: 6.974 TL

Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz 1 gram altın ne kadar? Hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları - 3

Ons altın

Alış fiyatı: 3.334 USD

Satış fiyatı: 3.335 USD

Önceki kapanış: 3.326 USD

Yarım altın

Alış fiyatı: 13.860 TL

Satış fiyatı: 14.027 TL

Önceki kapanış: 13.948 TL

Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz 1 gram altın ne kadar? Hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları - 4

Tam altın

Alış fiyatı: 27.184 TL

Satış fiyatı: 27.721 TL

Önceki kapanış: 27.772 TL

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 27.635 TL

Satış fiyatı: 27.925 TL

Önceki kapanış: 27.769 TL

Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz 1 gram altın ne kadar? Hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları - 5

Ata altın

Alış fiyatı: 28.042 TL

Satış fiyatı: 28.750 TL

Önceki kapanış: 28.794 TL

Reşat altını

Alış fiyatı: 27.667 TL

Satış fiyatı: 27.957 TL

Önceki kapanış: 27.769 TL

Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz 1 gram altın ne kadar? Hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları - 6

22 Ayar bilezik

Alış fiyatı: 3.878 TL

Satış fiyatı: 3.899 TL

Önceki kapanış: 3.887 TL

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