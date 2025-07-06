Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz 1 gram altın ne kadar? Hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları

Altın bugün ne kadar? Piyasalar ve vatandaşlar altında son durumu canlı olarak gözlüyor. Küresel gelişmeler, Dolar/Euro kurundaki hareketlilik gibi gelişmeler altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açabiliyor. İşte, 6 Temmuz canlı atlın fiyatları...