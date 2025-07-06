Canlı altın fiyatları: 6 Temmuz 1 gram altın ne kadar? Hafta sonu gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları
Canlı altın kuru, yatırım ya da düğün yapanların gündeminde. Altın fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle anlık olarak tablo takip ediliyor. Gram altın önceki kapanışını 4.259 TL'den yaparken, çeyrek altının önceki kapanışı ise 6.974 TL oldu. Peki, hafta sonu altın fiyatları kaç TL?
Altın bugün ne kadar? Piyasalar ve vatandaşlar altında son durumu canlı olarak gözlüyor. Küresel gelişmeler, Dolar/Euro kurundaki hareketlilik gibi gelişmeler altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açabiliyor. İşte, 6 Temmuz canlı atlın fiyatları...