Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru

Altın fiyatlarında anlık değişimler yatırım yapanların gündemini meşgul ediyor. Gram altın önceki kapanışını 4.255 TL'den yaparken 28 Haziran Cumartesi günü alış fiyatı ise 4.199 TL'de kaldı. Çeyrek altın alış fiyatı ise hafta sonu 6.853 TL olarak işlem görüyor. Peki, bu hafta sonu altın ne kadar?

Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru - 1

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum takından takip ediliyor. Bir süre önce rekor seviyelere yükselen fiyatlarda normalleşme başlamıştı. İşte, güncel altın fiyatları...

EKONOMİ HABERLERİ

Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru - 2

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

Gram Altın

Alış fiyatı: 4.199 TL
Satış fiyatı: 4.200 TL
Önceki kapanış: 4.255 TL

Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru - 3

Çeyrek Altın

Alış fiyatı: 6.853 TL
Satış fiyatı: 6.931 TL
Önceki kapanış: 7.007 TL

Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru - 4

Ons Altın

Alış fiyatı: 3.273 USD 
Satış fiyatı: 3.274 USD
Önceki kapanış: 3.328 USD

Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru - 5

Yarım Altın

Alış fiyatı: 13.708 TL
Satış fiyatı: 13.863 TL
Önceki kapanış: 14.015 TL

Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru - 6

Tam Altın

Alış fiyatı: 26.947 TL
Satış fiyatı: 27.472 TL
Önceki kapanış: 27.777 TL

Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru - 7

Cumhuriyet Altını

Alış fiyatı: 27.331 TL
Satış fiyatı: 27.598 TL
Önceki kapanış: 27.901 TL

Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru - 8

Ata Altın

Alış fiyatı: 27.789 TL
Satış fiyatı: 28.484 TL
Önceki kapanış: 28.799 TL

Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru - 9

Reşat Altın

Alış fiyatı: 27.363 TL
Satış fiyatı: 27.630 TL
Önceki kapanış: 27.901 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru - 10
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