Hafta sonu gram altın ne kadar? 28 Haziran altın fiyatları: Canlı altın kuru
Altın fiyatlarında anlık değişimler yatırım yapanların gündemini meşgul ediyor. Gram altın önceki kapanışını 4.255 TL'den yaparken 28 Haziran Cumartesi günü alış fiyatı ise 4.199 TL'de kaldı. Çeyrek altın alış fiyatı ise hafta sonu 6.853 TL olarak işlem görüyor. Peki, bu hafta sonu altın ne kadar?
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum takından takip ediliyor. Bir süre önce rekor seviyelere yükselen fiyatlarda normalleşme başlamıştı. İşte, güncel altın fiyatları...