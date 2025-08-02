Hafta sonu gram ne kadar? 2 Ağustos altın fiyatlarında son durum: Altın alış ve satış fiyatı kaç TL?

Altın haftayı yükselişle noktaladı. Zirvede bırakan gram altının önceki kapanışı 4.299 TL iken satış fiyatı ise 4.395 TL olarak işlem gördü. ONS altın ise 3.363 TL alış, 3.363 TL de satış fiyatı ile haftayı tamamladı. Altın yatırımcısı ''hafta sonu altın kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2 Ağustos güncel altın fiyatları...

Hafta sonu gram ne kadar? 2 Ağustos altın fiyatlarında son durum: Altın alış ve satış fiyatı kaç TL? - 1

Hafta boyu ılımlı bir grafik çizen altın, haftanın son günü rekor seviyelere ulaştı. Piyasalar ve yatırım yapanlar ise anlık olarak altın fiyatlarını takipteydi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ

Hafta sonu gram ne kadar? 2 Ağustos altın fiyatlarında son durum: Altın alış ve satış fiyatı kaç TL? - 2

HAFTA SONU ALTIN NE KADAR?

Gram altın

Alış fiyatı: 4.394

Satış fiyatı: 4.395

Önceki kapanış: 4.299

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 7.156

Satış fiyatı: 7.231

Önceki kapanış: 7.101

Hafta sonu gram ne kadar? 2 Ağustos altın fiyatlarında son durum: Altın alış ve satış fiyatı kaç TL? - 3

Yarım altın

Alış fiyatı: 14.313

Satış fiyatı: 14.463

Önceki kapanış: 14.202

Tam altın

Alış fiyatı: 28.073

Satış fiyatı: 28.626

Önceki kapanış: 28.260

Hafta sonu gram ne kadar? 2 Ağustos altın fiyatlarında son durum: Altın alış ve satış fiyatı kaç TL? - 4

Ata altın

Alış fiyatı: 28.950

Satış fiyatı: 29.680

Önceki kapanış: 29.300

Reşat altın

Alış fiyatı: 28.569

Satış fiyatı: 28.825

Önceki kapanış: 28.273

Hafta sonu gram ne kadar? 2 Ağustos altın fiyatlarında son durum: Altın alış ve satış fiyatı kaç TL? - 5

Cumhuriyet altın

Alış fiyatı: 28.537

Satış fiyatı: 28.793

Önceki kapanış: 28.273

Ons altın

Alış fiyatı: 3.363 USD

Satış fiyatı: 3.363 USD

Önceki kapanış: 3.290 USD

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