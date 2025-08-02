Hafta sonu gram ne kadar? 2 Ağustos altın fiyatlarında son durum: Altın alış ve satış fiyatı kaç TL?
Altın haftayı yükselişle noktaladı. Zirvede bırakan gram altının önceki kapanışı 4.299 TL iken satış fiyatı ise 4.395 TL olarak işlem gördü. ONS altın ise 3.363 TL alış, 3.363 TL de satış fiyatı ile haftayı tamamladı. Altın yatırımcısı ''hafta sonu altın kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2 Ağustos güncel altın fiyatları...
Hafta boyu ılımlı bir grafik çizen altın, haftanın son günü rekor seviyelere ulaştı. Piyasalar ve yatırım yapanlar ise anlık olarak altın fiyatlarını takipteydi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında son durum...