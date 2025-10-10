Haftanın son günü altın ne kadar? 10 Ekim güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altında son durum

Küresel gelişmelerle beraber altında iniş çıkışlar yaşanıyor. Alıcı ve satıcılar ise serbest piyasadaki altın fiyatlarının değişimini anlık olarak takip ediyor. 10 Ekim Cuma günü altın ne kadar oldu? Bugün altın yükseliyor mu, düşüyor mu?