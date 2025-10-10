Haftanın son günü altın ne kadar? 10 Ekim güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altında son durum
Altın fiyatlarında son durum, bireysel yatırımcılar ve piyasaların gündeminde. Son zamanların en yüksek oranlarına ulaşan altın, haftanın son iş günü de yükselişini sürdürdü. Günün ilk saatlerinde Gram altın satış fiyatı 5.360 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 9.221 TL'den satılıyor. İşte, canlı altın fiyatları...
Küresel gelişmelerle beraber altında iniş çıkışlar yaşanıyor. Alıcı ve satıcılar ise serbest piyasadaki altın fiyatlarının değişimini anlık olarak takip ediyor. 10 Ekim Cuma günü altın ne kadar oldu? Bugün altın yükseliyor mu, düşüyor mu?