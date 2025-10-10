Haftanın son günü altın ne kadar? 10 Ekim güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altında son durum

Altın fiyatlarında son durum, bireysel yatırımcılar ve piyasaların gündeminde. Son zamanların en yüksek oranlarına ulaşan altın, haftanın son iş günü de yükselişini sürdürdü. Günün ilk saatlerinde Gram altın satış fiyatı 5.360 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 9.221 TL'den satılıyor. İşte, canlı altın fiyatları...

Haftanın son günü altın ne kadar? 10 Ekim güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altında son durum - 1

Küresel gelişmelerle beraber altında iniş çıkışlar yaşanıyor. Alıcı ve satıcılar ise serbest piyasadaki altın fiyatlarının değişimini anlık olarak takip ediyor. 10 Ekim Cuma günü altın ne kadar oldu? Bugün altın yükseliyor mu, düşüyor mu?

Haftanın son günü altın ne kadar? 10 Ekim güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altında son durum - 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın

Alış: 5.359 TL
Satış: 5.359 TL
Önceki kapanış: 5.337 TL

Çeyrek altın

Alış: 9.044 TL
Satış: 9.221 Tl
Önceki kapanış: 9.266 TL

Ons altın

Alış: 3.991 USD
Satış: 3.991 USD
Önceki kapanış: 3.976 USD

Haftanın son günü altın ne kadar? 10 Ekim güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altında son durum - 3

Yarım altın

Alış: 18.095 TL
Satış: 18.429 TL
Önceki kapanış: 18.515 TL

Tam altın

Alış: 36.269 TL
Satış: 36.986 TL
Önceki kapanış: 37.542TL

Cumhuriyet altını

Alış: 36.080 TL
Satış: 36.706 TL
Önceki kapanış: 36.866 TL

Haftanın son günü altın ne kadar? 10 Ekim güncel altın fiyatları: Gram ve çeyrek altında son durum - 4

Reşat altını

Alış: 36.111 TL
Satış: 36.728 TL
Önceki kapanış: 36.866 TL

Ata altın

Alış:  37.403 TL
Satış: 38.347 TL
Önceki kapanış: 38.924 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

