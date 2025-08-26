Hakem kurulu kararı: Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı
Memur ve memur emeklisi zammı için gözler bugün yapılacak toplantıya çevrilmişti. Kamu Hakem Kurulu memur zammını onayladı. Toplantıdan çıkan karara göre 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmedi. Teklif 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırıldı ve yüzde 5+4 teklif edildi. Hakem Kurulu 2027 yılı için bir önceki teklifte 1 puanlık artış yaptı. Yaklaşık 6.5 milyon kamu kurumu çalışanı ve memur emeklisi ise bugün yapılacak karara odaklanmıştı. Hakem Kurulu'nun verdiği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Belirlenen zam ornaı Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Peki Memur toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, memur ve memur emeklisi zammı son dakika gelişmeleri...
Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından hakem heyeti kararı bekleniyordu. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 25-29 arasında gerçekleşmesi beklenirken memurlar alacağı zam oranına odaklandı. Hükümet yaptığı son teklifte 2026 yılının ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için ise %7 teklifte bulunmuştu. Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından bu teklif yetersiz bulunurken görüşmelerden netice alınmadı. Kamu işveren heyeti 22 Ağustos tarihinde Hakem Kurulu’na başvuru yaptı. Memurlar ise toplu sözleşme ikramiyesi, kira yardımı, ek gösterge hakkı, eş yardımı, gelir vergisinin sabitlenmesi, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi beklentileri olduğunu aktarmıştı. Memur ve memur emeklisi zamları için Hakem Kurulu kararı belli oldu. Peki Memur maaş zammı toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ne? İşte, yaşanan gelişmelere ilişkin detaylar…