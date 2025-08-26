Hakem kurulu kararı: Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı

Engelli kamu görevlilerine yönelik erişilebilirlik uygulamalarının ve pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmesi,



Genel İdari Hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 5.560₺; yardımcı hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 4.450₺ artış yapılması,



ardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin ünvanlarına göre Teknik Hizmetler Sınıfına veya Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,



Mühendislerin ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki personelin Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı puanlarının artırılması, ayrıca Teknik Sorumluluk İlave Ödemesi verilmesi,



Şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, veteriner hekim, şef, amir vb. ünvandaki idarecilerin mali haklarının yeniden belirlenmesi, makam ve görev tazminatı verilmesi, sorumluluk ilavesi ödenmesi,



Kamu görevlilerine fazla çalışma ve harcırah ödenmesi,



Emekli kamu görevlilerinin mali haklarının iyileştirilmesi, görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki farkın kapatılması,



7. Dönemde karar altına alınan; uluslararası normlarla uyumlu örgütleme, toplu pazarlık ve grev hakkını içeren, siyaset hakkını temin eden 4688 Sayılı Kanun'un hayata geçirilmesi maddeleri yer aldı.



Kamu İşveren Heyeti’ne sunulan zam teklifi şöyleydi: 2026 yılı için %10 refah payı, ilk altı ay için %25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise %20 zam olmak üzere toplam %88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, %15 zam olmak üzere toplam %46 oranında zam.











