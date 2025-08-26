Hakem kurulu kararı: Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı

Memur ve memur emeklisi zammı için gözler bugün yapılacak toplantıya çevrilmişti. Kamu Hakem Kurulu memur zammını onayladı. Toplantıdan çıkan karara göre 2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmedi. Teklif 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırıldı ve yüzde 5+4 teklif edildi. Hakem Kurulu 2027 yılı için bir önceki teklifte 1 puanlık artış yaptı. Yaklaşık 6.5 milyon kamu kurumu çalışanı ve memur emeklisi ise bugün yapılacak karara odaklanmıştı. Hakem Kurulu'nun verdiği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Belirlenen zam ornaı Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Peki Memur toplu sözleşme zammı 2025 ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, memur ve memur emeklisi zammı son dakika gelişmeleri...

Hakem kurulu kararı: Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı - 1

Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından hakem heyeti kararı bekleniyordu. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 25-29 arasında gerçekleşmesi beklenirken memurlar alacağı zam oranına odaklandı. Hükümet yaptığı son teklifte 2026 yılının ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için ise %7 teklifte bulunmuştu. Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından bu teklif yetersiz bulunurken görüşmelerden netice alınmadı. Kamu işveren heyeti 22 Ağustos tarihinde Hakem Kurulu’na başvuru yaptı. Memurlar ise toplu sözleşme ikramiyesi, kira yardımı, ek gösterge hakkı, eş yardımı, gelir vergisinin sabitlenmesi, doğum yardımı, ölüm yardımı gibi beklentileri olduğunu aktarmıştı. Memur ve memur emeklisi zamları için Hakem Kurulu kararı belli oldu. Peki Memur maaş zammı toplu sözleşme görüşmelerinde son durum ne? İşte, yaşanan gelişmelere ilişkin detaylar…

Hakem kurulu kararı: Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı - 2

MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklisi için 8. toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayında başladı. Görüşmelerinden 27. gününde toplantıdan anlaşmazlık kararı çıkarken memur ve memur emeklisi zammı Kamu Hakem Kurulu kararına kaldı.

Yapılan dördüncü toplantıdan çıkan karara göre  2026 için yüzde 11+7'lik teklif değişmedi. Teklif 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırıldı ve yüzde 5+4 teklif edildi. Aktarılan son bilgilere göre Kamu Hakem Kurulu memur zammını onayladı. 

İlk toplantı 23 Ağustos günü yapıldı. Toplantıda Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı. İkinci ve üçüncü toplantıdan da sonuç çıkmazken Hakem Kurulu bugün saat 14.00’te dördüncü toplantısını gerçekleştirecek. Hakem Kurulu en geç 27 Ağustos çarşamba gününe kadar zam kararını verecek.

Hakem kurulu kararı: Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı - 3

ÜÇÜNCÜ TEKLİF YETERSİZ BULUNMUŞTU

Hükümet, memurlara ilettiği son teklifte 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 oranında artış yer almıştı. 1000 TL'lik artış da teklif etti.

Hakem kurulu kararı: Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı - 4

MEMURLAR BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı ödenmesi,

Toplu Sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925₺ olarak ödenmesi,

Kamu görevlilerine aylık 17.600₺ kira yardımı yapılması,

7. Dönemde kararlaştırılan 1. Dereceye gelenlere 3600 Ek Gösterge hakkı,

Eş yardımının 11.710 ₺'ye; çocuk yardımının 2 çocuğa kadar her çocuk için 5.850 ₺'ye, 3 ve üzeri çocuk için 8.780 ₺'ye çıkarılması,

Dini Bayramlarda kamu görevlileri ve emeklilerine 23.410 ₺ Dini Bayram ikramiyesi,

Gelir Vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi,

Hakem kurulu kararı: Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı - 5

Kamu görevlilerine ilave 1 derece verilmesi,

En son 2005 yılında çıkarılan disiplin cezasi affının belirli şartlarda yeniden çıkarılması,

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi,

Doğum yardımının 11.710 ₺, evlenme yardımının 55.600 ₺, ölüm yardımının iki katı ödenmesi,

Giyecek yardımının her yıl 17.600₺, yiyecek yardımının günlük 235₺ olarak verilmesi,

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesi, 25 yıllık süre sınırlamasının son bulması,

Merkez-taşra ayrımı yapılmadan tüm kamu görevlilerine servis hizmeti,

Ücretsiz kreş hizmeti verilmesi, olmayan yerlerde her çocuk için 8.780₺ kreş yardımı verilmesi,

Ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması, süt izin sürelerini uzatılması,

Hakem kurulu kararı: Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammı - 6

Engelli kamu görevlilerine yönelik erişilebilirlik uygulamalarının ve pozitif yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Genel İdari Hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 5.560₺; yardımcı hizmetleri sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarında 4.450₺ artış yapılması,

ardımcı Hizmetler Sınıfındaki personelin ünvanlarına göre Teknik Hizmetler Sınıfına veya Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,

Mühendislerin ve Teknik Hizmetler Sınıfındaki personelin Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatı puanlarının artırılması, ayrıca Teknik Sorumluluk İlave Ödemesi verilmesi,

Şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, veteriner hekim, şef, amir vb. ünvandaki idarecilerin mali haklarının yeniden belirlenmesi, makam ve görev tazminatı verilmesi, sorumluluk ilavesi ödenmesi,

Kamu görevlilerine fazla çalışma ve harcırah ödenmesi,

Emekli kamu görevlilerinin mali haklarının iyileştirilmesi, görev aylığı ve emekli aylığı arasındaki farkın kapatılması,

7. Dönemde karar altına alınan; uluslararası normlarla uyumlu örgütleme, toplu pazarlık ve grev hakkını içeren, siyaset hakkını temin eden 4688 Sayılı Kanun'un hayata geçirilmesi maddeleri yer aldı.

Kamu İşveren Heyeti’ne sunulan zam teklifi şöyleydi: 2026 yılı için %10 refah payı, ilk altı ay için %25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise %20 zam olmak üzere toplam %88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, %15 zam olmak üzere toplam %46 oranında zam.





