Halk arasında ona "mavi yemiş" deniyor! 10 yıl önce keşfedildi, önemli bir gelir kapısı oldu

Kaymakam Eren Arslan ise “İnegöl ülkemiz için de katma değer üreten kıymetli bir şehir. İnegöl’ümüz köftesiyle, sanayisi ve mobilyasıyla daha çok bilinse de çok ciddi bir tarım şehri İnegöl. 8,7 milyar TL tarım geliri elde eden bir bölge. Aynı zamanda tarımda çeşitliliğin olduğu, buğdaydan tutun da ayçiçeğine, meyve üretimine, sebze üretimine kadar çok geniş bir deseni var. Son yıllarda da Kaymakamlığımızın, Büyükşehir ve İnegöl Belediyelerimizin, Ziraat Odamızın ve tüm diğer paydaşlarımızın katkılarıyla alternatif ve gelir getirici ürünler üzerinde yapılan çalışmalarla şu an bulunduğumuz Tuzla köyümüzde yaban mersini üretimi yapılmakta. Her yıl üretim hem alan olarak hem rekolte olarak artarak devam ediyor. Şu anda İnegöl’de 20’den fazla mahallemizde mavi yemiş üretimi yapılıyor. Bu ürünler sadece iç piyasaya değil ihracata da gidiyor. Hem yaş hem kuru meyve olarak tüketimi mümkün” diye konuştu.