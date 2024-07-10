Halk arasında ona "mavi yemiş" deniyor! 10 yıl önce keşfedildi, önemli bir gelir kapısı oldu
Halk arasında "mavi yemiş" olarak da bilinen ve İnegöl’ün gözde tarım değerlerinden biri olan yaban mersininde hasat başladı. İnegöl’de 20 köyde toplam bin 500 dekarda üretimi yapılan mavi yemişin Tuzla Mahallesindeki hasat etkinliğine katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yaban mersini İnegöl için yeni ve kıymetli bir ürün. Bu yıl 100 ton rekolte bekliyoruz” dedi.
Güçlü bir sanayi şehri olma özelliğinin yanında tarımsal değerleri ve bereketli topraklarıyla da adından söz ettiren İnegöl’de yeni trend, 10 yıl önce keşfedilen yaban mersini. Son yıllarda ülkemizde de yurt dışında da talebin oldukça arttığı yaban mersini meyvesi, İnegöl’ün yeni marka değerleri arasında yerini aldı.