Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, geçen hafta kilogramı 30 lira olan hamsi 25 liradan satılıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.02.2022 - 10:15

Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 1

Bölgede deniz suyunun soğumasıyla daha da lezzetlenen hamsi, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 2

Geçen hafta kilogramı 30 liradan satılan hamsi, Doğu Karadeniz'de bol miktarda avlanması nedeniyle 'deki tezgahlarda 25 liraya kadar geriledi.

Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 3

''HAMSİ ŞİMDİ EN LEZZETLİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçılığın hava şartlarına bağlı bir sektör olduğunu söyledi.

Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 4

Hamsinin sezon olarak en lezzetli dönemini geçirdiğini anlatan Karakaş, "Her balığın lezzetli olduğu dönem vardır. Hamsi de şimdi en lezzetli dönemini yaşıyor. Şu anda Batı Karadeniz'de az miktarda avlansa da tezgahlarda yerini alıyor ve vatandaşımız taze balık yiyor" dedi.

Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 5

Tezgahlarda mezgit ve istavrit kilogramı 25, barbun ise 60 liradan satılıyor.

Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 6
Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 7
Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 8
Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 9
Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 10
Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü - 11

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