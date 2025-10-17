Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Ekim 2025 en yüksek promosyon veren bankalar

QNB Finansbank promosyon ödemesini 31 bin liraya kadar yükseltirken Yapı Kredi Bankası ise ek şartlarla birlikte toplam 30 bin liraya yakın promosyon veriyor.



Türkiye Finans 29 bin 500 lira promosyon ödemesi yaparken ING Bank ise 28 bin liraya kadar nakit promosyon veriyor.



Kuveyt Türk 27 bin 500 lira, Garanti BBVA ise 25 bin lira promosyon ödemesi yapıyor. Bankaların promosyon tutarları maaş aralıklarına göre belirleniyor. Örneğin 14 bin lira emekli aylığı alan emekli, 25 bin lira emekli maaşı alandan daha az promosyon ödemesi alıyor.