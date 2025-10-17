Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Ekim 2025 en yüksek promosyon veren bankalar
Özel bankalar ve kamu bankaları emeklilere özel promosyon fırsatlarını duyurmaya devam ediyor. Emekli maaşlarını taşımak isteyen 3 yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma sözü verdiği durumda promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. Promosyon ödemeleri maaş aralığına göre farklılık gösterirken 12 bin lira ile 32 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Emekli maaşı taşıma işlemleri, mobil bankacılık, banka şubeleri ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte, Ekim ayı güncel promosyon ücretleri…
Emekli banka promosyonları alınan maaşa göre farklılık gösteriyor. Bankalar, maaş ödemesi daha yüksek olan emeklilere daha yüksek promosyon imkanı tanıyor. Ekim ayıyla birlikte promosyon kampanyaları da güncellendi. Yapı Kredi, Ziraat Bankası, QNB Finansbank, DenizBank, Halkbank, Akbank, Albaraka, ING Bank, Kuveyt Türk, İş Bankası, Garanti BBVA İş Bankası ve TEB gibi bankalar güncel promosyon kampanyaları duyurdu. 3 yıl dolmadan maaşlarını taşımak isteyenler ise cayma bedelinin tamamını ödeyerek promosyonlardan yararlanabiliyor. Emekli banka promosyonu bildirimi, alternatif olarak e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. Peki Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, banka promosyonu kampanyaları…