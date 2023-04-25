Hangi bankalar TOGG kredisi verecek, faiz oranı ne kadar olacak? TOGG kredisinde ilk ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kamu bankaları, yerli otomobil Togg için düşük faizli kredi verecek. Daha önce yaptığı açıklamalarda yerli otomobil Togg'a özel kredi için kamu bankalarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıntıları ilk kez açıkladı.
Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmada, TOGG kredisinin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle 0,99 oranda kredi kullandıracaklar. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar. " dedi.
Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.
T10X’in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.