Hangi bankalar TOGG kredisi verecek, faiz oranı ne kadar olacak? TOGG kredisinde ilk ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Gemlik'teki batarya üretim fabrikasının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG alımlarında kredi desteği için harekete geçtiklerini açıkladı. Erdoğan, yaptığı açıklamada TOGG kredi şartları, kredi verecek bankalar, vade süresi ve faiz oranı gibi ayrıntılara yer verdi. Peki, hangi bankalar TOGG kredisi verecek, faiz oranı ne kadar olacak?

Hangi bankalar TOGG kredisi verecek, faiz oranı ne kadar olacak? TOGG kredisinde ilk ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 1

Kamu bankaları, yerli otomobil Togg için düşük faizli kredi verecek. Daha önce yaptığı açıklamalarda yerli otomobil Togg'a özel kredi için  kamu bankalarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayrıntıları ilk kez açıkladı.

EKONOMİ HABERLERİ

Hangi bankalar TOGG kredisi verecek, faiz oranı ne kadar olacak? TOGG kredisinde ilk ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 2

FAİZ ORANI VE VADE SÜRESİ

Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmada, TOGG kredisinin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle 0,99 oranda kredi kullandıracaklar. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar. " dedi.

Hangi bankalar TOGG kredisi verecek, faiz oranı ne kadar olacak? TOGG kredisinde ilk ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 3

TOGG SATIŞ FİYATLARI

Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor. 

Hangi bankalar TOGG kredisi verecek, faiz oranı ne kadar olacak? TOGG kredisinde ilk ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 4

T10X’in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

DAHA FAZLA GÖSTER