Hangi bankalar TOGG kredisi verecek, faiz oranı ne kadar olacak? TOGG kredisinde ilk ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

FAİZ ORANI VE VADE SÜRESİ

Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitingde yaptığı konuşmada, TOGG kredisinin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle 0,99 oranda kredi kullandıracaklar. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar. " dedi.