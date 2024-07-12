Hasat 15 gün önce başladı! Tarladan yurt içine pazarlanıyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi ürün olarak tescil edilen vişnenin hasadı, değişen iklim şartları nedeniyle bu yıl 15 gün erken başladı.
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenerek coğrafi işaret alan Çubuk'un vişnesi, tarladan yurt içine pazarlanıyor.
Her yıl ağustos ayının başında hasat edilen vişne, değişen iklim şartları nedeniyle 15 gün erken toplanmaya başlandı. İlçe merkezinin yanı sıra Ağılcık, Aşağı Çavundur, Yukarı Çavundur, Kışlacık, Kuruçay gibi 20'ye yakın köyde toplanan vişneler için mesai sabahın ilk ışıklarında başlıyor.