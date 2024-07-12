Hasat 15 gün önce başladı! Tarladan yurt içine pazarlanıyor

Çubuk vişnesinin tarihini de anlatan Tohumcu, “1950'li yıllarda bir yaşlımızın iki adet vişne ağacını köyümüze dikmesiyle serüven başlıyor. Daha sonra Çubuk İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli bir ziraat mühendisinin bölgenin vişne üretimine elverişli olduğunun tespiti sonucu hibe şeklinde fidan dağıtımıyla bölgede vişnecilik destekleniyor. Çubuk'un turşusu, agat taşı, homaçası gibi vişne de coğrafi işaretli ürünlerinden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.



Tohumcu, “Burada vişneler toplandıktan sonra üç ila dört türlü pazarlama şekli var. Bunun bir tanesi meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor. Birisi İstanbul Hali'ne ve Ankara Hali'ne gönderiliyor. Bir de pazarcıların köyümüze gelip alımı şeklinde vişnenin pazarlanması var. Pazarlama yönünden bölgemizde Kuruçay köyü aktif bir köydür. Civar köylere de bu konuda destek olmaktadır” dedi.