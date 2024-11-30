Hasat kışın da devam edecek: Piyasanın en dayanıklısı, kilosu 50 liradan satılıyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı sonbaharın son gününde de hız kesmeden devam ediyor. Kış aylarının ortalarına kadar devam edecek olan hasat, başta çekirdeksiz sultani üzüm olmak üzere dayanıklılığı ve lezzetiyle aranan bir tür olan crimson cinsi üzümde de devam ediyor.
Sarıgöl Ovasını saran, sarı yapraklar arasında kesimi yapılan dünyaca ünlü çekirdeksiz sultani üzümün yanı sıra sofraların lezzeti haline gelen pembe renkli ve oldukça dayanıklı bir çeşit olan crimson üzümünde de hasat devam ediyor.