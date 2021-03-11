Havada yetişen çilek, birbirine temas etmeden sofralara ulaşıyor

DHA 11.03.2021 - 10:17
Toplanan çilekler için özel bir paketleme tarzı oluşturduklarını aktaran Akbulut, "Çileklerin tek tek konulabildiği, yumurta kolileri gibi viyol şekilde yerleştirilen çilekler, birbirine temas etmeyerek daha uzun raf ömrüne sahip oluyor. Normalde çilekler birbirine sürtmesi nedeniyle deforme olur, toplandıktan sonra raf ömrü de en fazla 5-6 gündür. Bu üretim ve sosyal mesafeli paketleme yöntemiyle raf ömrü 10 güne kadar çıkıyor.
Normal çileğin kilosu şu an 12 TL civarında, normaline göre bu çilek 3-4 TL daha pahalı. Şu an iç piyasa dışında Rusya ve Kazakistan'da haftada en az üç kez ürün gönderimi yapıyoruz" diye konuştu.
Türkiye'de 2020 yılında 180 bin dekara yakın alanda toplam 546 bin tonu aşkın çilek üretimi gerçekleşti. 203 bin tonunu örtüaltı üretim oluştururken, Antalya'da 13 bin dekarı aşkın alanda 70 bin tona yakın çilek üretimi yapıldı.
Hassas ve çabuk deforme olabilen bir meyve olduğu için ihracatı da zor olan çilekte Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) verilerine göre, Antalya'dan 2020 yılında 2.1 milyon dolarlık çilek ihracatı yapıldı. Bu gelirle meyve türleri arasında en düşük ihracat yapılan ürünler arasında yer alan çilek, 2021 yılında ise 1 Ocak-8 Mart tarihleri arasındaki dönemde 150 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.