Havalar soğuyunca hasadı hızlandı: Bahçede kilosu 14 liradan başlıyor
Adana’da zirai don uyarısı yapılmasının ardından üreticiler, mandalinalarını hasat etmeye başladı. Kent genelinde hasat hız kazanırken, mandalina bahçede cinsine göre 14-19 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da Ekim ayında başlayan mandalinada hasat devam ediyor. Şu anda kent genelinde Ortanik ve W. Murcott cinsi mandalinanın hasadı yapılırken 3 gün boyunca sürmesi beklenen zirai don nedeniyle hasat hız kazandı.