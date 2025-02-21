Havalar soğuyunca hasadı hızlandı: Bahçede kilosu 14 liradan başlıyor

Adana’da zirai don uyarısı yapılmasının ardından üreticiler, mandalinalarını hasat etmeye başladı. Kent genelinde hasat hız kazanırken, mandalina bahçede cinsine göre 14-19 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Havalar soğuyunca hasadı hızlandı: Bahçede kilosu 14 liradan başlıyor - 1

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da Ekim ayında başlayan mandalinada hasat devam ediyor. Şu anda kent genelinde Ortanik ve W. Murcott cinsi mandalinanın hasadı yapılırken 3 gün boyunca sürmesi beklenen zirai don nedeniyle hasat hız kazandı.

NTVPARA HABERLERİ

Havalar soğuyunca hasadı hızlandı: Bahçede kilosu 14 liradan başlıyor - 2

379 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalinayı bahçelere giren işçiler el emeğiyle toplanıp kamyon ve tırlara yüklüyor. İç ve dış pazara gönderilen Ortanik mandalina bahçede kilogram fiyatı 14-15 liradan, W. Murcott cinsi mandalina ise bahçede 17-19 liradan alıcı buluyor.

Geçen sene ortalama 1 milyon ton verim alınan mandalinadan şu anda bahçelerde dönüm başına ortalama 2 ton rekolte alınıyor. Bu sene ise mandalinadan ortama 500 bin ton rekolte bekleniyor.

Havalar soğuyunca hasadı hızlandı: Bahçede kilosu 14 liradan başlıyor - 3

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mandalinanın İran, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna’ya gönderildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adana genelinde 3 gün boyunca don bekleniyor. Narenciye ürünlerinde de artık sona yaklaşıldığı için çiftçiler ve tüccarlar hızlı bir şekilde hasat yapıyorlar. İşçi sıkıntısı da olmadığı için hasat hızlıca devam ediyor. Şu anda kesilen meyve Irak başta olmak üzere İran, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna’ya gönderiliyor. Bu mandalinanın Irak’a gönderim maliyeti 10 lira. Ancak W. Murcott cinsi mandalinanın bahçeden çıkış fiyatı ise 14-15 lira. W. Murcott için 15 günlük bir hasat zamanı kaldı.''

Havalar soğuyunca hasadı hızlandı: Bahçede kilosu 14 liradan başlıyor - 4
Havalar soğuyunca hasadı hızlandı: Bahçede kilosu 14 liradan başlıyor - 5
Havalar soğuyunca hasadı hızlandı: Bahçede kilosu 14 liradan başlıyor - 6
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