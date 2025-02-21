Havalar soğuyunca hasadı hızlandı: Bahçede kilosu 14 liradan başlıyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mandalinanın İran, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna’ya gönderildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adana genelinde 3 gün boyunca don bekleniyor. Narenciye ürünlerinde de artık sona yaklaşıldığı için çiftçiler ve tüccarlar hızlı bir şekilde hasat yapıyorlar. İşçi sıkıntısı da olmadığı için hasat hızlıca devam ediyor. Şu anda kesilen meyve Irak başta olmak üzere İran, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna’ya gönderiliyor. Bu mandalinanın Irak’a gönderim maliyeti 10 lira. Ancak W. Murcott cinsi mandalinanın bahçeden çıkış fiyatı ise 14-15 lira. W. Murcott için 15 günlük bir hasat zamanı kaldı.''