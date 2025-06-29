Haziran ayı enflasyon verileri 2025: Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı da netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklilere Temmuz ayında yapılacak maaş zamları belirlenmiş olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'yle birlikte haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
2025 haziran ayı enflasyon verisi, memur ve emekliler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon verisine bağlı olarak maaşlarına zam alan memur ve emekliler, gözlerini TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuna çevirdi. TCMB'nin reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre ise haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?