Haziran ayı enflasyon verileri 2025: Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılının Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı da netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklilere Temmuz ayında yapılacak maaş zamları belirlenmiş olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'yle birlikte haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Haziran ayı enflasyon verileri 2025: Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? - 1

2025 haziran ayı enflasyon verisi, memur ve emekliler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yılda iki kez 6 aylık enflasyon verisine bağlı olarak maaşlarına zam alan memur ve emekliler, gözlerini TÜİK tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuna çevirdi. TCMB'nin reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre ise haziran ayı enflasyon beklentisi belli oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

EKONOMİ HABERLERİ

Haziran ayı enflasyon verileri 2025: Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? - 2

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan takvime göre haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.

TÜİK’in resmi takvimine göre; 2025 Haziran enflasyon verisi, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyurulacak.

Haziran ayı enflasyon verileri 2025: Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.

Haziran ayı enflasyon verileri 2025: Enflasyon ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? - 4

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

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