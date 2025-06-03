Haziran ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?

Haziran ayı kira artış oranı, mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE rakamları netleşti ve haziran ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini haziran ayında yenileyecek olan vatandaşlar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. Peki, haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 haziran ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Haziran ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haziran ayı kira artış oranının belli olmasıyla birlikte, oturdukları evlerin kira sözleşmesi sona eren kiracılar ev sahiplerine bu ay kirayı zamlı yatıracak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kira zammında belirleyici TÜFE verileri geçtiğimiz ay yüzde 48,73 olarak açıklanmıştı. Peki, haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 haziran ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ HABERLERİ

Haziran ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

GÜNCEL 12 AYLIK TÜFE VERİLERİ BAZ ALINACAK

Geçtiğimiz 2 yıl boyunca uygulanan kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Haziran ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev ve işyeri sahibi kira artışını belirlemede TÜFE sınırını aşamayacak.

Buna göre; Haziran ayında kontrat süresi dolan konut ve işyeri kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

Haziran ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve haziran ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 45,80 olarak açıklanmasının ardından yüzde 45,80 olarak uygulanacak.

Haziran ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 29 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 45,80

Kira Artış Tutarı: 13 bin 282 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 42 bin 282 TL

Haziran ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 29 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 7 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 36 bin 250 TL

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