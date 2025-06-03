Haziran ayı kira artış oranı hesaplama 2025: Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Haziran ayı kira artış oranı, mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık güncel TÜFE rakamları netleşti ve haziran ayında ev ve işyerlerine uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini haziran ayında yenileyecek olan vatandaşlar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak. Peki, haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 haziran ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı. Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği haziran ayı kira artış oranının belli olmasıyla birlikte, oturdukları evlerin kira sözleşmesi sona eren kiracılar ev sahiplerine bu ay kirayı zamlı yatıracak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kira zammında belirleyici TÜFE verileri geçtiğimiz ay yüzde 48,73 olarak açıklanmıştı. Peki, haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2025 haziran ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?