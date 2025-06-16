Haziran ayı SED ödemesi sorgulama 2025: SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, her ay olduğu gibi bu ay da merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayında hesaplarına SED ödemesi yapılacak vatandaşlar için müjdeli haberi verdi. Peki, 2025 Haziran ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Haziran ayı SED yardımı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi aileler tarafından sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan SED yardımının haziran ayında yatacağı tarih gündemdeydi. Peki, 2025 SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?