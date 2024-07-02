Haziran ayının zam şampiyonu limon oldu! Fiyatı yüzde 56 arttı

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 45,00 ile mektup gönderim ücreti, aynı gruptan yüzde 27,66 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 23,08 ile poplin, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 22,30 ile sivri biber, çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 20,25 ile çikolata ve konut harcamaları grubundan yüzde 20,05 ile badana boya işçiliği oldu.