Haziran FED faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası (FED) Haziran faiz kararı beklentisi ne yönde?
ABD Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı düzenliyor. Mayıs ayında faizi 4.25-4.50 seviyelerinde sabit bırakma kararı alan FED, haziran faiz kararı de piyasalarda merak uyandırdı. Küresel anlamdaki gelişmeler de dikkate alındığında bankanın faiz kararı ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. FED Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED faiz kararı son olarak 6-7 Mayıs'taki toplantı ardından duyurulmuştu. Faiz yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Piyasalar faiz kararının ne yönde olacağı konusunda çeşitli beklentilere sahip. Tarifelerdeki dalgalanmalar nedeniyle faiz kararının sabit tutulduğu bildirilmişti. Peki, Haziran faiz kararı ne olur?