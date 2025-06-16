Haziran FED faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası (FED) Haziran faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri faize yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğu için Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu ifade etti. Öte yandan önümüzdeki aylarda da seyrin netleşmeyebileceğini ekledi.



Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de belirsizliklere dikat çekerek, bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklenilmesinin gerektiğini bildirdi.



Bunlara bağlı olarak Fed'in ilk faiz indirimini eylül ayı gibi yapması ve yıl içinde toplamda 2 faiz indirimi gerçekleştirmesi beklenenler arasında.



Ayrıca ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile artarken, verinin barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı.