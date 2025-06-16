Haziran FED faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası (FED) Haziran faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantısı düzenliyor. Mayıs ayında faizi 4.25-4.50 seviyelerinde sabit bırakma kararı alan FED, haziran faiz kararı de piyasalarda merak uyandırdı. Küresel anlamdaki gelişmeler de dikkate alındığında bankanın faiz kararı ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. FED Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haziran FED faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası (FED) Haziran faiz kararı beklentisi ne yönde? - 1

FED faiz kararı son olarak 6-7 Mayıs'taki toplantı ardından duyurulmuştu. Faiz yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit bırakılmıştı. Piyasalar faiz kararının ne yönde olacağı konusunda çeşitli beklentilere sahip. Tarifelerdeki dalgalanmalar nedeniyle faiz kararının sabit tutulduğu bildirilmişti. Peki, Haziran faiz kararı ne olur?

EKONOMİ HABERLERİ

Haziran FED faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası (FED) Haziran faiz kararı beklentisi ne yönde? - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

ABD Merkez Bankası tarafından Mayıs ayı faiz kararı, 17-18 Haziran'daki PPK toplantısı ardından 18 Haziran günü saat 22:00'da duyurulacak.

Haziran FED faiz kararı tarihi: ABD Merkez Bankası (FED) Haziran faiz kararı beklentisi ne yönde? - 3

FED FAİZ BEKLENTİSİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri faize yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğu için Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu ifade etti. Öte yandan önümüzdeki aylarda da seyrin netleşmeyebileceğini ekledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de belirsizliklere dikat çekerek, bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklenilmesinin gerektiğini bildirdi.

Bunlara bağlı olarak Fed'in ilk faiz indirimini eylül ayı gibi yapması ve yıl içinde toplamda 2 faiz indirimi gerçekleştirmesi beklenenler arasında.

Ayrıca ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile artarken, verinin barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı.

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