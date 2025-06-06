Haziran FED toplantı tarihi 2025: Bu ay FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararı için haziran ayında bir araya geliyor. İki gün peş peşe düzenlenecek toplantı ardından faiz kararı duyurulacak. 6-7 Mayıs tarihlerindeki toplantı ardından açıklanan faiz kararı yüzde 4,25-4,50 oranında sabit kalmıştı. Gözler haziran toplantısında. Haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı için PPK toplantısı gerçekleşiyor. Geçtiğimiz ayki toplantıdan beklentilere paralel olarak faiz kararı yüzde 4,50 kararı çıkmıştı. FED'in yıl içinde toplamda 2 defa faiz indirimi yapması beklenenler arasında. 2025 FED Haziran faiz kararı için beklenen tarih...