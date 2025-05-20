Haziran kira zam oranı ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE ev ve iş yeri kira artış oranı tarihi

Kira zam oranı, TÜİK verilerinin açıklanması ardından belli oluyor. Mayıs ayı için rakamları 5 Mayıs'ta gelmiş ve kira artış oranı da yüzde 48,73 olmuştu. Kira kontrat süreleri mayıs ayında dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiracılarına bu oranda kira zammı yapabilecek. İşte, haziran kira zam oranı için beklenen tarih...