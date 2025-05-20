Haziran kira zam oranı ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE ev ve iş yeri kira artış oranı tarihi

TÜİK her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. TEFE-TÜFE'nin belli olmasıyla kira zam oranları da kesinleşiyor. Haziran ayında açıklanacak enflasyon oranı ile ev ve iş yerlerinin o ayki kira artış miktarları da belirlenmiş olacak. Peki, kira zam oranı ne zaman belli olur?

Haziran kira zam oranı ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE ev ve iş yeri kira artış oranı tarihi - 1

Kira zam oranı, TÜİK verilerinin açıklanması ardından belli oluyor. Mayıs ayı için rakamları 5 Mayıs'ta gelmiş ve kira artış oranı da yüzde 48,73 olmuştu. Kira kontrat süreleri mayıs ayında dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiracılarına bu oranda kira zammı yapabilecek. İşte, haziran kira zam oranı için beklenen tarih...

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Haziran kira zam oranı ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE ev ve iş yeri kira artış oranı tarihi - 2

HAZİRAN KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Haziran ayının kira zammı, enflasyon rakamalarının açıklanacağı 3 Haziran gününde netlik kazanacak. Enflasyon rakamları söz konusu tarihte saat 10:00'de belli olacak.

Böylece ev ve iş yeri sahipleri, kontrat yenileme döneminde kiracılarına belirlenen tutar üzeriden zam uygulayabilecek.

Haziran kira zam oranı ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE ev ve iş yeri kira artış oranı tarihi - 3

MAYIS KİRA ZAMMI NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerine göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 48,73 olmuştu. Nisan 2025’te aylık enflasyon yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak kaydedildi. TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,36 oldu.

Öte yandan nisan ayında zam oranı yüzde 51.26 olmuştu.

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