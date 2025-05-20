Haziran kira zam oranı ne zaman açıklanır? TÜİK TEFE-TÜFE ev ve iş yeri kira artış oranı tarihi
TÜİK her ay enflasyon rakamlarını açıklıyor. TEFE-TÜFE'nin belli olmasıyla kira zam oranları da kesinleşiyor. Haziran ayında açıklanacak enflasyon oranı ile ev ve iş yerlerinin o ayki kira artış miktarları da belirlenmiş olacak. Peki, kira zam oranı ne zaman belli olur?
Kira zam oranı, TÜİK verilerinin açıklanması ardından belli oluyor. Mayıs ayı için rakamları 5 Mayıs'ta gelmiş ve kira artış oranı da yüzde 48,73 olmuştu. Kira kontrat süreleri mayıs ayında dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiracılarına bu oranda kira zammı yapabilecek. İşte, haziran kira zam oranı için beklenen tarih...