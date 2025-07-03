Hemşire maaşı Temmuz zammı 2025: Hemşire maaş zammı ne kadar oldu? Hemşirelere yüzde kaç zam yapıldı?
Hemşire maaşlarına, Ocak ve Temmuz döneminde artış yapılıyor. 6 aylık enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yapılan artışa göre en düşük memur maaşı 44 bin seviyelerine ulaşmıştı. 2024 Temmuz ayındaki düzenlemeyle kamu çalışanları ve memur emeklileri toplamda yüzde 19,31 oranında zam almıştı. Ocak ayında ise yapılan zam oranı yüzde yüzde 11.54 olmuştu. Hemşire maaşları da bu oranlara göre şekillenmişti. Ocak-Haziran dönemi için açıklanan yüzde 10.06 oranındaki enflasyon farkına göre Temmuz'da hemşire maaşları ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklisi Temmuz-Aralık dönemi için maaş zamları da kesinleşti. Hemşirelerin yeni dönemde alacakları maaş oranları 50 bin civarı oldu. 4/1 ve 8/1 kademesindeki hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte, hemşire maaşları Temmuz 2025...