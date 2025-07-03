Hemşire maaşı Temmuz zammı 2025: Hemşire maaş zammı ne kadar oldu? Hemşirelere yüzde kaç zam yapıldı?

Geçtiğimiz Temmuz - Aralık 6 aylık dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 5,23 olmuş ve toplu sözleşme zammı ile beraber memur ve memur emeklisinin maaşlarına yüzde 11,55 oranında zam yapılmıştı. Böylece ortalama olarak en düşük memur maaşı 44 bin civarında ödeniyordu.

2025 Haziran enflasyonu 1.37 oldu ve bunun memur maaşına yansıması da yüzde 15.57 gerçekleşti.

6 aylık enflasyon farkı ise 10.06 olarak duyuruldu.