Hemşire maaşı Temmuz zammı 2025: Hemşire maaş zammı ne kadar oldu? Hemşirelere yüzde kaç zam yapıldı?

Hemşire maaşlarına, Ocak ve Temmuz döneminde artış yapılıyor. 6 aylık enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yapılan artışa göre en düşük memur maaşı 44 bin seviyelerine ulaşmıştı. 2024 Temmuz ayındaki düzenlemeyle kamu çalışanları ve memur emeklileri toplamda yüzde 19,31 oranında zam almıştı. Ocak ayında ise yapılan zam oranı yüzde yüzde 11.54 olmuştu. Hemşire maaşları da bu oranlara göre şekillenmişti. Ocak-Haziran dönemi için açıklanan yüzde 10.06 oranındaki enflasyon farkına göre Temmuz'da hemşire maaşları ne kadar oldu?

Hemşire maaşı Temmuz zammı 2025: Hemşire maaş zammı ne kadar oldu? Hemşirelere yüzde kaç zam yapıldı? - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklisi Temmuz-Aralık dönemi için maaş zamları da kesinleşti. Hemşirelerin yeni dönemde alacakları maaş oranları 50 bin civarı oldu. 4/1 ve 8/1 kademesindeki hemşire maaşı ne kadar oldu? İşte, hemşire maaşları Temmuz 2025...

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Hemşire maaşı Temmuz zammı 2025: Hemşire maaş zammı ne kadar oldu? Hemşirelere yüzde kaç zam yapıldı? - 2

HEMŞİRE MAAŞLARI TEMMUZ 2025 ZAMMI

Temmuz ayında açıklanan 6 aylık rakamların ardından memur ve memur emeklisi maaşları da ortaya çıktı.  9/1 kademesindeki bir hemşire 47 bin 283 TL ödeme alıyordu.

Memura yapılan yüzde 15.57 oranındaki zam sonasında en düşük memur maaşı 47.520 TL oldu. 

Buna göre 8/1 kademedeki bir hemşire Temmuz zammıyla beraber 50.449 TL alacak.

4/1 kademedeki hemşire ise 55.212 TL maaş alacak.

Hemşire maaşı Temmuz zammı 2025: Hemşire maaş zammı ne kadar oldu? Hemşirelere yüzde kaç zam yapıldı? - 3

Geçtiğimiz Temmuz - Aralık 6 aylık dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 5,23 olmuş ve toplu sözleşme zammı ile beraber memur ve memur emeklisinin maaşlarına yüzde 11,55 oranında zam yapılmıştı. Böylece ortalama olarak en düşük memur maaşı 44 bin civarında ödeniyordu.

2025 Haziran enflasyonu 1.37 oldu ve bunun memur maaşına yansıması da yüzde 15.57 gerçekleşti. 

6 aylık enflasyon farkı ise 10.06 olarak duyuruldu.

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